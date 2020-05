Ischitella, la festa Patronale e quella “voglia irrefrenabile di essere Banda”

“La banda doveva uscire, diversamente, ma doveva uscire”: ecco come è andata a Ischitella in occasione della Festa Patronale di Sant’Eustachio

Lo scorso 20 maggio Ischitella ha onorato Sant’Eustachio, Patrono della cittadina garganica. In tempi di pandemia, i festeggiamenti sono stati “minimal”: la Santa Messa dedicata al Santo Patrono è stata celebrata a porte chiuse dal Parroco di Ischitella e trasmessa in streaming. Mancavano invece la folla dei fedeli, i fuochi pirotecnici, le bancarelle e soprattutto la tradizionale sfilata della Banda per le vie del paese. Ma non c’è virus che possa fermare una banda.

Il Corpo Musicale Cittadino “P. Giannone” di Ischitella, sempre in prima fila in tutti gli eventi che stanno a cuore alla cittadinanza, non poteva mancare alla festa del Santo Patrono. Ed è così che la storica formazione bandistica del paesino garganico, in occasione della Festa di Sant’Eustachio Martire ha regalato all’intera comunità un concerto virtuale con l’esecuzione de “La Vita è bella” del Maestro Nicola Piovani.

Di seguito le parole cariche di emozioni del Vice Maestro del Corpo Musicale Cittadino “P. Giannone” di Ischitella, Mario Manicone, che, per l’occasione, si è fatto portavoce dell’intera Associazione per spiegare il motivo che ha spinto la banda a realizzare questo lavoro.

“Durante il periodo che stiamo vivendo, in cui tutte le bande sono ferme e chissà fino a quando, molti musicisti, compresi noi stessi, abbiamo suonato i nostri strumenti in varie modalità, sui social, sui balconi, da soli nelle nostre case, sentendoci più uniti per vincere la ‘battaglia’ contro il nemico invisibile. Ma a poche settimane dalla Festa del nostro Santo Patrono “Sant’Eustachio”, qualcosa dentro noi bandisti iniziava a venir fuori.

Le chat sui nostri gruppi iniziavano ad aumentare e così pure le domande e le riflessioni su come sarebbe stato bello poter suonare e santificare Sant’Eustachio. I tanti: “ti ricordi quell’anno a Sant’Eustachio che bella Marcia abbiamo suonato?”, “Ti ricordi quell’anno con le trombe con il drappo rosso sul balcone? Che bello!” ecc.

Per noi bandisti questa è Passione, sin da piccoli abbiamo fatto parte della banda e per noi la Festa ha sempre avuto un significato particolare, è sempre stato il nostro momento: “Ecco, tocca a noi partecipare con la nostra arte alla Santificazione dei riti cristiani e popolari della Festa”.

Si pensava a come sarebbe stato bello esibirci, magari nell’esecuzione di una marcia sinfonica nuova o nel Concerto serale studiato e concertato durante le prove invernali per stupire ed emozionare i cittadini. Una voglia irrefrenabile di essere “Banda” ci assaliva sempre più, fino a quando si è sentito qualcuno dire: “Facciamo qualcosa?”

Poi, quella voce è diventata un coro fino al ‘si’ definitivo del nostro Maestro Federica Petrosino sempre coadiuvata e incoraggiata dal Presidente dell’Associazione Francesco D’Errico e dai membri del Direttivo attuale Capo Banda Angelo Voto, Angela Triggiani, Pippo Merolla, Matteo Santucci, Matteo Ciardone, Matteo Martella, Pietro D’Errico e tutti i componenti del CMC P. Giannone. Si è così deciso di dedicare del tempo ad un lavoro mirato a glorificare Sant’Eustachio, perché “La Banda è La Festa”.

Come nostra consuetudine, abbiamo iniziato a rubare tempo alle nostre famiglie per cominciare a studiare la partitura, capire quale mezzo usare per realizzare il lavoro: i programmi per registrare al meglio e sincronizzare i video che ognuno di noi faceva con il suo smartphone nella propria casa, cosa nuova e strana per tutti noi, abituati a suonare gomito a gomito. Ma siamo stati fortunati ad avere le competenze del nostro Giuseppe Cataneo il quale va lodato perché è riuscito a realizzare un bel lavoro, nuovo per lui e in poco tempo. Il nostro Maestro non poteva fare scelta migliore, un bell’arrangiamento per banda del brano “La Vita è Bella” di N. Piovani.

L’entusiasmo aumentava tra i componenti della banda, le chat ormai riguardavano esclusivamente la realizzazione del progetto, un nuovo spirito ci aveva conquistato: “fare musica d’insieme a distanza”. Ecco venir fuori la passione per la banda, un nuovo motivo che ci dava vita, ci dava respiro, ci univa. Dovevamo esibirci. La banda doveva uscire. Diversamente, ma doveva uscire.

Forse è difficile spiegare a parole cosa si prova. Noi siamo rinati, ma non di certo per il semplice video da registrare. A farci rinascere è stata l’emozione di sentirci ancora uniti per un obiettivo. Abbiamo continuato a respirare quel respiro che ci è stato tolto dal Covid, proprio in quei mesi in cui la banda è sempre impegnatissima e vive tra la Settimana della Passione, il Venerdì Santo, la Pasqua e il SS. Crocifisso di Varano.

Nel video, oltre al brano, sono state presentate delle immagini che rappresentano la banda e la Festa di Sant’Eustachio e delle riflessioni della Prof.ssa Gramazio Gabriella sempre vicina e partecipe ai nostri progetti che spiegano con profonda espressione i nostri sentimenti.

Pubblicare il video nel giorno di Sant’Eustachio, il 20 Maggio, ci ha reso meno tristi e un po’ più felici, anche se ci sono mancate tante cose: sfilare per il paese fin dal mattino con le nostre marce militari, i caffè al bar con la divisa, le barzellette del Capobanda, i buffet improvvisati dalle generose signore di Ischitella, l’esecuzione della gran marcia sinfonica in Piazza; la sfilata con il Sindaco, l’Amministrazione, il Comitato e le Forze dell’Ordine, l’Inno e l’Omaggio ai Caduti; l’uscita del Santo con gli squilli delle trombe, la Solenne Processione con le Confraternite e i fedeli… Insomma ci è mancata l’armonia della Festa.

Ma tutto ciò che è mancato, spero possa servire a far riflettere un po’ tutti sull’importanza della Banda di paese e sia di monito a tutti noi nello sforzarci e impegnarci a tener sempre viva questa tradizione musicale. Che sia di incoraggiamento ai giovani ad avvicinarsi ed a partecipare attivamente al mondo della banda, una delle realtà musicali del nostro territorio che ha reso e renderà grande il nostro paese e allo stesso tempo è un’officina di emozioni positive condivise che aiutano a vivere meglio, anche nei momenti più difficili.

Di seguito il concerto virtuale realizzato dal Corpo Musicale Cittadino di Ischitella in occasione della Festa Patronale di Ischitella