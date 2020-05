La musica non si ferma a Carpino: “Note di maggio” per la festa di San Cirillo d’Alessandria

Ecco il lungo elenco di artisti che hanno aderito all’evento

Carpino (Fg) – Il 18 maggio di ogni anno il Comune di Carpino celebra il suo principale Patrono, San Cirillo d’Alessandria (370-444). Quest’anno, per la nota emergenza del Coronavirus, non si terranno i consueti festeggiamenti in onore del Santo, ma la musica non si fermerà.

Tanti i nomi degli artisti che aderito infatti all’evento “Note di Maggio”, un abbraccio in musica che si terrà proprio il 18 maggio, giorno in cui si festeggia il Santo Patrono San Cirillo d’Alessandria.

La manifestazione, a cura dell’amministrazione comunale, del Comitato Feste e del Parroco Don Tonino Di Maggio, sarà aperta dall’assessore allo spettacolo del Comune di Carpino Caterina Foresta. Nel corso dell’evento è previsto anche il saluto del Sindaco di Carpino Rocco Di Brina e del Parroco Don Tonino Di Maggio.

L’appuntamento è per il 18 Maggio alle ore 20:30 sulla pagina Facebook “Si Noi Possiamo Insieme per Carpino”. Ecco gli artisti che parteciperanno a “Note di Maggio”:

Cantori di Carpino

Michele Curreli

Giuseppe Trombetta

Giuseppe Pio Di Mauro

Paolo Di Lella & Pasquale Castelluccia

Antonio Basanisi

Valentina Ciuffreda & Daniele Ciuffreda

Pierenzo Di Mauro

Iris Mattioli

Tarant folk (Michelangelo Fusillo,Francesco Di Perna, Michele Russi)

Roberto Menonna & Francesca De Miglio

Antonella Gallo

Vincenzo Andso Aniello

Matteo Marolla

Felice Lionetti

Antonio Pizzarelli

e tanti altri ospiti.

Si ringrazia il direttore artistico della manifestazione Antonio Pizzarelli per la selezione degli artisti.