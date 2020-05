La scuola non si ferma: pc, tablet e hotspot per gli alunni dell’Istituto di Ischitella e Rodi

Lo scorso 27 aprile è partita la distribuzione dei dispositivi digitali acquistati con i fondi stanziati dal decreto legge varato dal Governo

L’Istituto Comprensivo “Pietro Giannone” di Ischitella e Rodi Garganico fa proprio il monito di Don Milani “Non c’è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali”, ora più che mai.

Da subito, il Dirigente Scolastico, gli insegnanti, il personale ATA, gli educatori sociopedagogici, gli alunni e le famiglie hanno messo in campo le proprie energie e competenze con determinazione e fermezza, tutti con un obiettivo comune, “La scuola non deve fermarsi”, una sfida epocale per ognuno che ha permesso di tenere salda la rete educativa e garantire il prosieguo delle attività didattiche attraverso la DaD.

Il decreto Cura Italia ha stanziato 70 milioni di euro per permettere alle scuole di acquistare dispositivi (tablet, computer, ecc.) da concedere in comodato d’uso agli studenti privi di mezzi e in situazione di svantaggio socio-economico. L’IC Giannone ha accolto questa iniziativa e ha provveduto all’acquisto di 43 tablet, 4 pc portatili e 10 hotspot per consentire a tutti la possibilità di continuare a seguire le attività didattiche a distanza; nelle scorse settimane l’Istituto ha reso noto sul sito https://icgiannone.edu.it/ e sulla pagina Facebook il modello per la concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali per alunni della scuola.

Lunedì 27 aprile 2020 è partita la distribuzione dei dispositivi digitali acquistati con i fondi stanziati dal decreto legge varato dal Governo n.18 del 17 marzo 2020, articolo 120; oltre I-PAD e computer portatili acquistati negli anni scorsi.

Grazie alla preziosa collaborazione di insegnanti e personale ATA, un solo membro per famiglia, secondo un calendario prestabilito e con i dispositivi di protezione necessari, può recarsi, su appuntamento, presso la sede centrale per il ritiro.

Inoltre, il nostro Istituto è risultato destinatario dei fondi previsti dall’Avviso pubblico n.4878 “Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo” – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Grazie allo stanziamento dei citati fondi, si potrà procedere all’acquisto di ulteriori dispositivi digitali ed alla realizzazione di classi virtuali adatte a consentire, anche per le studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche statali del I ciclo d’istruzione e, prioritariamente, della scuola primaria, forme di didattica digitale.

Si coglie l’occasione per ringraziare le famiglie per la partecipazione attiva, questo periodo di grande emergenza sottolinea, ancora una volta, l’importanza del patto educativo scuola-famiglia.

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Angela De Paola