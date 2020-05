Sant’Eustachio ai tempi del Covid: così Ischitella festeggerà il suo Patrono

In occasione della Festa di Sant’Eustachio, Santo Patrono di Ischitella, che si celebra il 20 maggio

Ischitella (FG) – Il mese di maggio per Ischitella è sinonimo di Sant’Eustachio, Divino patrono della cittadina del Gargano. Il Santo che, secondo la tradizione ischitellana, avrebbe salvato la città dall’assedio dei Turchi-Saraceni, è festeggiato come ogni anno il 20 maggio, con concorso di popolo.

Semplici ma intensi i suoi festeggiamenti, consumati tutti in un solo giorno, che mettono al centro dell’evento la figura del Santo e dei suoi familiari Martiri. A Ischitella, infatti, non solo si venera il martire Eustachio, ma anche la moglie Teopista e i figli Agapito e Teopisto. E, secondo studi accurati, Ischitella è la sola cittadina in tutta Europa a venerare e ad avere i simulacri processionali di tutta la Sacra Famiglia Martire.

Quest’anno, in tempi di Covid, come tutto ciò che avviene in questo periodo condizionato dalla pandemia, la Festa di Sant’Eustachio a Ischitella non sarà la stessa che ha caratterizzato la storia della cittadina garganica. Non c’è stata la consueta novena in onore del Santo. Non ci saranno la tradizionale processione, la musica della banda per le vie cittadine, le bancarelle e i mortaretti e soprattutto la consueta visita a Captucc e Pstlicchij, oltre che Sant’Eustachio e Santa Teopista.

Il 20 maggio però a Ischitella sarà sempre Festa Patronale e la modalità “a distanza” cercherà di non far dimenticare la solennità patronale della cittadina garganica.

La Confraternita di Sant’Eustachio, che da sempre ha curato i festeggiamenti patronali, con la Collaborazione del Parroco Don Berardino Iacovone, si ritroverà nella Chiesa di Sant’Eustachio per celebrare nella sua festività la Solenne Messa. I cittadini potranno seguire la Santa Messa in diretta streaming sulla pagina Facebook di ischitellagargano.com.

Come ogni anno, e forse più di prima, quest’anno si rinnova l’invito, rivolto a tutta la popolazione, ad esporre addobbi di colore Rosso, simbolo del martirio del Santo e dei suoi Familiari ed elemento che lega i cittadini alla secolare devozione verso il Santo Patrono.

Gianluca Giambattista