“Viva la Vida”: l’inno alla vita degli studenti del Liceo Poerio di Foggia. VIDEO

Così studenti e docenti mandano il loro messaggio: Musica come Condivisione, Musica come Speranza, Musica come Ricerca della Bellezza

Nonostante il periodo così complesso per la scuola italiana, nella quale ancora oggi non è possibile seguire le lezioni in “modalità tradizionale”, gli alunni iscritti al triennio di Musica d’Insieme per Strumenti ad Arco del Liceo Musicale “Carolina Poerio” di Foggia, sotto la guida dei docenti Marcello De Francesco e Angelo de Cosimo hanno voluto dare un messaggio: Musica come Condivisione, Musica come Speranza, Musica come Ricerca della Bellezza, realizzando un videoclip del brano “Viva La Vida” dei Coldplay, con i mezzi tecnologici oggi a disposizione: un vero e proprio inno alla Vita.

I docenti responsabili del progetto, insieme a tutti gli alunni dell’orchestra d’archi dell’istituto, con la partecipazione degli altri docenti di strumenti ad arco dimostrano, ancora una volta, il ruolo della scuola come centro di coesione, partecipazione e canalizzazione delle energie positive, anche in momenti così complessi per la vita degli alunni, il futuro della nostra società.