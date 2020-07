Il Gargano oltre la fede: percorsi enogastronomici e riscoperta delle tradizioni

Un percorso per raccontare le eccellenze enogastronomiche e tradizionali del Gargano che, unitamente alla fede, rappresentano i caratteri distintivi di questo territorio

Il Gargano, oltre la fede. Percorsi Enogastronomici e riscoperta delle tradizioni. È questo titolo del progetto culturale ed enogastronomico che la Società CO.MANT di Costanzo Dragano e Co. ha inteso sviluppare lungo il percorso della Via Francigena, che attraversa il territorio garganico dei Comuni di San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo, per raccontare le eccellenze enogastronomiche e tradizionali del Gargano che, unitamente alla fede, rappresentano i caratteri distintivi di questo territorio.

Nella due giorni, ci saranno visite guidate ai centri storici, chiese e laboratori artigianali di prodotti tipici, a cui si affiancheranno laboratori esperenziali, in cui i partecipanti, in forma totalmente gratuita, potranno conoscere le tecniche lavorative e degustare i piatti tipici della tradizione garganica, preparati con prodotti del territorio, seguendo le antiche tecniche tramandate di generazione in generazione.

Il tour è rivolto a famiglie anche con bambini al seguito, agli anziani, ai giovani, a i diversamente abili, con una particolare attenzione ai celiaci.

È consigliato un equipaggiamento da passeggiata in città, preferibilmente giacche a vento e scarpe comode per la camminata; la difficoltà del percorso è bassa perché i punti di interesse saranno facilmente accessibili a piedi e/o con il transfer.

Il progetto beneficia di un bando regionale, formulato dall’Agenzia Regionale per il Turismo “Puglia Promozione” – incentrato sull’accoglienza turistica e valorizzazione dell’offerta – per la formazione di un elenco di fornitori, cui affidare servizi di fruizione ed animazione del territorio regionale per l’attuazione del Programma “INPUGLIA365 – CULTURA, NATURA, GUSTO” (2020); il tutto a valere sul Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e Turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 -Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche.

Qui di seguito il programma delle due giornate:

Sabato – 18/7/2020 “Sulla via del pane e dell’olio extravergine d’oliva

Ore 10- inizio registrazione dei partecipanti presso sede aziendale (vedi sopra);

Ore 13- degustazione a base di prodotti di qualità del territorio;

Ore 16 – partenza per Monte Sant’Angelo;

ore 16,30- visita guidata presso diversi laboratori cittadini di pane;

ore 18,30 centro storico con visite chiese minori, quartiere medievale JUNNO;

ore 19.30- rientro a San Giovanni Rotondo;

ore 20.30- Stand/banchetti espositivi con un laboratorio esperienziale delle diverse tipologie di olii del territorio garganico e utilizzati nella preparazione dei piatti tradizionali che saranno serviti agli ospiti.

Domenica 19/7/2020 – “Sulla via dei pastori”

Ore 10-registrazione dei partecipanti al tour presso sede aziendale (vedi sopra);

Ore 13-degustazione a base di prodotti di qualità del territorio;

ore 16.30-visita guidata/ azienda agricola con laboratorio esperienziale di trasformazione del latte- San Giovani Rotondo;

ore 20.30- Stand espositivi e degustazione prodotti tradizionali.