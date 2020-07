Ischitella parla Gargano: al via “Gargano RestArt 2020”

Cinque incontri per raccontare storie che parleranno di arte, letteratura, scienze, archeologia, ma anche di comunità e di fermenti giovanili per dare voce e spazio ad una terra piena di tesori, tutti da scoprire

L’estate di Ischitella riparte dal Gargano, accendendo i riflettori su quelle che sono le bellezze, le risorse e le potenzialità dell’intero promontorio pugliese, oltre i singoli comuni di questo straordinario territorio e oltre ogni campanilismo.

Questo il senso di “Gargano RestArt 2020”, un’iniziativa che nasce dall’Assessorato alla Cultura e dalla Presidenza del Consiglio del Comune di Ischitella, rappresentati rispettivamente da Valeria Disciglio e Mario Nino De Cristofaro, e che punta all’attenzione anche delle nuove generazioni.

Cinque serate per raccontare storie che parleranno di arte, letteratura, scienze, archeologia, ma anche di comunità e di fermenti giovanili per dare voce e spazio ad una terra piena di tesori, tutti da scoprire.

“Una serie di incontri per far conoscere e condividere lo straordinario patrimonio offerto dall’intero Gargano – spiega l’avv. De Cristofaro, presidente del Consiglio del Comune di Ischitella – senza cadere nei localismi, ma allargando lo sguardo oltre i confini dei vari Comuni e immaginando uno sviluppo ad ampio respiro. Si tratta di mettere in atto quello di cui troppo spesso, finora, abbiamo solo sentito parlare: quel ‘Sistema Gargano’ capace di dare un ulteriore slancio ad una terra che ha ancora tanto da esprimere”.

Gli incontri prenderanno il via il 26 luglio e si svolgeranno in Piazzetta San Francesco, a Ischitella, dalle ore 21,30.

Ecco nel dettaglio il programma degli incontri di “Gargano RestArt”:

26 luglio 2020: Lucia Tancredi – “Gargano negli occhi”;

2 agosto 2020: Lucrezia Cilenti – specie aliene, itticoltura e ostricoltura;

9 agosto 2020: Michele Morsilli: geologia del Gargano;

18 agosto 2020: fermenti giovanili d’arte garganica;

22 agosto 2020: Francesco Paolo Maulucci: archeologia garganica.