Ischitella, restauro del SS. Crocifisso di Varano: la Pia Unione chiede aiuto ai fedeli

La storica associazione: “L’intervento di restauro inizierà il prossimo settembre”

Il prezioso SS. Crocifisso di Varano, la statua lignea risalente al 1300, custodita nella Chiesa della SS. Annunziata di Varano che sorge sulla sponda orientale del Lago di Varano, necessita di interventi di restauro. Lo rende noto il Consiglio di Amministrazione della Pia Unione del SS. Crocifisso, l’Associazione che dal 1936 opera per la diffusione del culto dell’antico crocifisso venerato da secoli dagli abitanti di Ischitella e dei comuni limitrofi.

“Dopo l’insediamento dell’attuale consiglio di amministrazione si sono rese necessarie opportune verifiche da parte di esperti. Dalle attente analisi è emersa la necessità di operare alcuni interventi di restauro” fa sapere l’associazione.

“Con delibera di Consiglio si è dato incarico alla dott.ssa Maria Elena Lozupone per redigere un progetto di restauro” spiega l’Associazione. “Il consigliere spirituale della Pia Unione, don Dino Iacovone ha inviato il progetto di restauro in Curia dove il progetto è stato approvato e mandato alla soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia che ha approvato anch’essa il progetto”.

L’intervento di restauro della sacra statua inizierà il prossimo settembre. “Il progetto – aggiunge la Pia Unione è abbastanza impegnativo ed avrà una durata dai quattro ai cinque mesi durante i quali saranno effettuate anche delle radiografie”. Pertanto, tutto il consiglio della Pia Unione chiede ai fedeli e devoti di essere generosi con le loro offerte.

Le donazioni possono essere effettuate anche tramite bonifico all’IBAN della Pia Unione del SS. Crocifisso di Varano, indicato di seguito: IT57U031117870000000000089