Torna il Festival delle piccole cose: si parte dal Crocifisso di Varano

Quest’anno l’evento inizierà il 29 luglio e si concluderà il 4 agosto coinvolgendo sei luoghi meravigliosi e 14 artisti pugliesi che ci racconteranno le nostre radici e le nostre ali

Torna il Festival delle piccole cose, l’evento giunto alla V Edizione e con la direzione artistica del poeta Raffaele Niro che tra i suoi obiettivi più importanti quello di valorizzare i beni immateriali custoditi nei luoghi che lo ospitano.

Rhymers’ Club, l’associazione culturale che organizza il festival, è alla continua ricerca di luoghi, sempre più rari, ancora custodi del silenzio, della luce, del vento, dell’aria incontaminata.

La programmazione artistica, che quest’anno coinvolge poeti e musicisti, prova a far coltivare, verso questi spazi, gesti d’amore privandosi, come nel suo spirito, di amplificazione acustica e di ulteriori luci che non siano quelle naturali.

Il tema di questa edizione 2020 è Radici e Ali, mutuando le parole di Alessandro Leogrande che riguardo all’identità pugliese ebbe modo di scrivere “L’identità non è fatta solo di radici, ma anche di ali. Non solo di passato, ma anche di futuro. Ripensare la propria identità non vuol dire solo voltarsi indietro, verso il già dato, ma soprattutto fissare lo sguardo avanti”.

L’Iniziativa è promossa dalla Regione Puglia, Assessorato all’industria turistica e culturale, in collaborazione con l’Associazione Presìdi del libro e dalla città di Monte Sant’Angelo.

Inoltre fondamentali sono state le collaborazioni con il Museo della Valle del Celone e del comune di Castelluccio Valmaggiore, della Pia Unione del SS. Crocifisso di Varano, del Centro Arte e tradizioni popolari di Mattinata, del Parco Daunia Avventura di Biccari, della Fondazione TerraMia di San Severo e del fotografo Raffaele Battista di Lucera.

Quest’anno il Festival delle piccole cose inizierà il 29 luglio e si concluderà il 4 agosto coinvolgendo sei luoghi meravigliosi e 14 artisti pugliesi che ci racconteranno le nostre radici e le nostre ali.

S’inizierà mercoledì 29 luglio, un’ora prima del tramonto, alle ore 19 e 19, al Crocifisso di Varano, nel comune di Ischitella, dove sullo sfondo del Lago di Varano ascolteremo le parole del poeta Lucio Toma e le note dell’handpan di Lorenzo Vaira.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e obbligatoriamente su prenotazione. Per maggiori informazioni e per le prenotazioni si può telefonare al Contact Center del Rhymers’ Club al numero 392.3591481.

Durante gli eventi saranno applicate tutte le norme di sicurezza anti-Covid previste dal Decreto della Presidenza dei Ministri (D.L. n.33 del 16 maggio 2020), allegato 9 “Spettacoli dal vivo e cinema”.

GLI INGRESSI CONTINGENTATI INIZIERANNO SEMPRE 30 MINUTI PRIMA DEGLI SPETTACOLI.