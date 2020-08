A Vico del Gargano torna Alimentart: dal 6 al 9 agosto nel centro storico

Torna Alimentart, l’evento organizzato dalla CNA Confederazione Nazionale Artigianato Commercio PMI di Foggia in collaborazione con la Proloco di Vico del Gargano per promuovere i prodotti tipici, l’arte e l’artigiano del territorio.

Una versione rivisitata che vedrà mostre fotografiche, laboratori esperienziali legati alle produzioni agroalimentari locali, musica, convegni, videoproiezioni, un piccolo mercatino dei produttori e una passeggiata a senso unico nel percorso degli innamorati, tra i vicoli del centro storico di Vico del Gargano, uno dei borghi più belli d’Italia e paese dell’amemore e di San Valentino.

Venerdì 7 alle ore 18.00 il fotografo Pasquale d’Apolito accompagnerà i visitatori in una passeggiata fotografica, svelando i trucchi della fotografia per catturare al meglio gli scorci più caratteristici del borgo.

Numerose le attività che si svolgeranno in piazzetta Terra. Si partirà giovedì 6 agosto alle ore 21.00 con la presentazione del libro “Viconemi, storia e storie di un borgo garganico”. Seguirà venerdì 7 alle ore 19.00 la presentazione del progetto “I laghi garganici e i centri storici”, che vedrà la presenza dell’associazione Puglia Autentica, al quale seguirà uno show cooking su “La cucina dei laghi del Gargano” a cura dello chef Mario Falco dell’associazione Cuochi Gargano e Capitanata.

Sabato 8 alle ore 20.00 la tecnologa alimentare e assagiatrice di oli Sabrina Pupillo accompagnerà i partecipanti al laboratorio sensoriale in un “Viaggio tra gli oli extra vergini di oliva monocultivar di Gargano e Capitanata”. A seguire, alle ore 21.30, il produttore ed enologo Manuel Di Nunzio effettuerà una degustazione guidata di vini.

Domenica 9 alle ore 18.00 ci sarà un laboratorio sull’extra vergine dedicato ai più piccoli a cura dell’agronomo Cosimo Damiano Guarini, autore del libro per bambini “La grande storia dell’ulivo”. Alle 20.00 avrà luogo un convegno sull’agroalimentare con la partecipazione dell’ITS Agroalimentare Puglia, convegno in cui verrà presentato il corso ITS Agroalimentare in “Local Food Digital Marketing” di prossima attivazione a Vico del Gargano.

Al termine del convegno, a partire dalle 21.30, si terrà una Masterclass di Mixology a cura del bartender Riccardo Santovito che illustrerà ai presenti come preparare degli ottimi cocktails con i prodotti del Gargano. La mastercalss sarà svolta in collaborazione con il Consorzio di Tutela dell’Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP.

Per i laboratori sulle produzioni agroalimentari i posti sono limitati. Per info e prenotazioni: 320 3869243 (Sabrina Pupillo), anche whatsapp.

L’evento ha il patrocinio dell’assessorato alle attività produttive della Regione Puglia, del Comune di Vico del Gargano, del Parco Nazionale del Gargano, del GAL Gargano, del Consorzio di Tutela dell’Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP e dell’Associazione Puglia.