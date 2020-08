“Ci vorrebbe il mare”: il viaggio musicale che racconta il “grande fratello blu” del Gargano

Un progetto non solo musicale, ma di vita e amore per la propria terra

Un progetto non solo musicale, ma di vita e amore per la propria terra. Due voci, un’amicizia che affonda le radici nell’infanzia, passata all’insegna della musica fin dai tempi delle prime prove in garage, fra amici e sogni da realizzare, durante la quale diedero vita allo storico gruppo vichese dei “VaRock” che spopolava nei locali e nelle piazze garganiche alla fine degli anni Novanta e inizi Duemila.

Finalmente tornano insieme Leo Lazz e Paco Daniele per un live acustico unico, suggestivo, dove la chitarra e il pianoforte si intrecciano per dare colore a due delle voci più carismatiche del Gargano Nord degli ultimi venti anni.

Leo Lazz (Leonardo Angelicchio), ingegnere, docente e cantautore trapiantato a Milano, solca per anni i palchi di tutta Italia con musicisti del calibro di Stefano Verderi (Le Vibrazioni), Toxic Tuna e Santa Margaret (Carosello Records). Con questi ultimi, vince nel 2014 il “Coca Cola Summer Festival” e un “MTV Best New Generation” nel 2015, anno in cui sale anche sullo storico palco romano del Primo Maggio. Nel 2018 pubblica il suo primo album da solista, “Sai chi ti saluta” (Punx Crew/A Side Records) prodotto al Mono Studio di Milano (casa, tra gli altri, dei The Giornalisti), il cui brano più apprezzato, “Il maestrale”, non poteva certamente mancare nella playlist di questo atteso evento.

Pasquale “Paco” Daniele è una delle voci maschili più belle e apprezzate del panorama musicale garganico. Con il suo gruppo, gli “Absolute Notes Band”, porta in giro per la provincia la musica cantautorale italiana e internazionale, reinterpretando brani di grandi artisti e gruppi come Stewie Wonder, Zucchero, i Simply Red, Rino Gaetano, Sting e non ultimi RAF e Umberto Tozzi, ai quali ha dedicato il suo ultimo progetto musicale, “DUE”, cover band dei due grandi artisti di origini pugliesi.

“Ci vorrebbe il mare (dal titolo della famosa canzone di Marco Masini) è un progetto nato spontaneamente, sulla spiaggia di San Menaio – racconta Leo Lazz – mentre eravamo lì a pensare a come e cosa fare per regalare a questa estate qualcosa di nuovo, di diverso. Ci siamo guardati in faccia e quasi contemporaneamente ci siamo detti “il mare”. Per noi vichesi il mare è sempre stato sinonimo di gioia, festa ma anche nostalgia. Non c’è stata volta in cui sono partito senza aver prima fatto una passeggiata sulle nostre bellissime spiagge, riempiendomi gli occhi di così tanta bellezza. C’è stata subito sintonia fra noi e così è nata questa idea, del resto fra amici si fa presto a trovare un punto d’incontro.”

“Questa sarà una occasione – aggiunge Paco Daniele – per raccontarci e raccontare la nostra lunghissima amicizia attraverso una scusa, un pretesto, che è poi in verità è uno degli elementi che più ci ha accomunati nel tempo, oltre la musica, e cioè il nostro amato mare. Un’occasione anche, dopo il periodo di lockdown, di tornare alla libertà e raccontarla attraverso le note delle più canzoni dedicate al mare, al nostro “grande fratello blu” (il riferimento è a Gente di Mare, famosa canzone di Raf e Umberto Tozzi, anch’essi di origini pugliesi).

Un viaggio in lungo e in largo nella musica cantautorale italiana dedicata a “questo grande fratello blu” (con brani, tra gli altri, di Lucio Dalla, Marco Masini, Franco Battiato e Brunori Sas), tra sorrisi e falò, baci rubati sulla sabbia e sogni di fughe d’inverno, lontani dal frastuono di un mondo da rifare.

Ad accompagnarli, per l’occasione, le parole scritte da Francesco Romondia (vichese ma residente a Bologna, fra le tante cose anche autore del libro “L’amore me le ha suonate”) recitate dalla voce narrante di Francesca Angelicchio (sorella di Leo Lazz, attrice di teatro formatasi presso la scuola “Campo Teatrale” di Milano e collaboratrice della compagnia “Eco di Fondo”).

Dopo la prima emozionante serata svoltasi a San Menaio, i prossimi appuntamenti da non perdere saranno l’11 agosto a Rodi Garganico presso la Terrazza Miramare e il 18 agosto a Vico del Gargano presso il Bar Pizzicato.