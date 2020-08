Orienteering 1° Edizione a Ischitella: alla scoperta dei suggestivi vicoli del centro storico

Il centro storico di Ischitella non avrà più segreti

L’antico borgo di Ischitella non avrà più segreti. Parte nella cittadina garganica la prima edizione di Orienteering alla scoperta dei meravigliosi vicoli del centro storico, un evento per bambini dai 6 ai 14 anni, organizzato dalla Pro Loco Uria in sinergia con il Comune di Ischitella e Asd Gymnasium.

L’appuntamento è per martedì 11 agosto, con raduno alle ore 18:00 presso “Villa Paradiso” a Ischitella e con partenza alle ore 19:00.

Tre le categorie per i partecipanti:

6-8 anni

9-10 anni

11-14 anni.

Il divertimento è assicurato per i più piccoli con gadget e gelato party per tutti.

Tutte le info nella locandina

