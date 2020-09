A Vico il Corso Tecnico in Local Food: GAL Gargano partner della Fondazione ITS Agroalimentare Puglia

GAL Gargano: “Un’opportunità di crescita per chi gestisce imprese agroalimentari e vuole acquisire competenze per lavorare nel mondo della commercializzazione e del marketing”

Vico del Gargano può ospitare una grande opportunità di sviluppo per tutto il territorio: un corso ITS Agroalimentare della Regione Puglia.

L’80% dei diplomati ITS trova lavoro a un anno dal conseguimento del diploma!

Questo corso ITS, intitolato Local Food Digital Marketing, si pone l’obiettivo di formare Tecnici Superiori con specifiche conoscenze delle eccellenze agroalimentari del territorio di appartenenza e competenze professionali per l’implementazione di strategie di web marketing per la valorizzazione.

Al termine del percorso formativo verrà conseguito un diploma di quinto livello e molte altre certificazioni, quali ad esempio inglese IELTS e informatica, spendibili nel mondo del lavoro.

“Siamo consapevoli dell’occasione straordinaria di usufruire di un corso di alta formazione professionale gratuita nel proprio territorio” spiega GAL Gargano. Un’opportunità di crescita per chi gestisce imprese agroalimentari e vuole acquisire conoscenze e competenze per lavorare nel mondo della commercializzazione e del marketing”.