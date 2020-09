L’Europa premia un giovane ricercatore pugliese: il suo progetto finanziato con 2,1 milioni di euro

Il garganico Donato Giovannelli è uno dei 436 vincitori dei prestigiosi finanziamenti assegnati dall’European Research Council per sostenere la ricerca scientifica più innovativa

Il Consiglio Europeo della Ricerca ha reso noto i nomi dei vincitori di ERC Starting Grant 2020, i prestigiosi finanziamenti che premiano giovani ricercatori di tutto il mondo (con 2-7 anni di esperienza maturata dopo il conseguimento del dottorato) impegnati in attività di ricerca di frontiera.

Con un budget complessivo pari a 677 milioni di euro, l’European Research Council ha premiato 436 scienziati destinando loro finanziamenti utili a condurre ricerche pionieristiche in tutte le discipline, dai vaccini al clima all’impatto ambientale delle nanoplastiche fino alla materia oscura nell’universo. Di questi, 20 lavorano in 14 istituzioni italiane.

Tra i 20 italiani che si sono aggiudicati un ERC Starting Grant sul territorio nazionale c’è Donato Giovannelli, giovane ricercatore pugliese in servizio presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

Cresciuto sul Gargano dove frequenta il Liceo “Virgilio” di Vico del Gargano, dopo gli studi universitari in biologia presso l’Università Politecnica delle Marche di Ancona, Donato varca i confini nazionali, dividendo il suo tempo tra gli Stai Uniti e il Giappone. Durante il suo lungo periodo all’estero Donato lavora in alcuni dei maggiori centri di eccellenza mondiali, come l’Institute for Advanced Study di Princeton, la Rutgers University e l’Earth-Life Science Institute di Tokyo, dove entra in contatto con un approccio alla ricerca interdisciplinare e innovativo.

“Passare le giornate a discutere di geologia, geochimica e planetologia con esperti del settore per un giovane microbiologo come me è abbastanza inusuale” racconta Giovannelli. “Il periodo all’estero e la collaborazione con il network internazionale di ricerca Deep Carbon Observatory hanno fortemente influenzato i miei studi” prosegue Donato “e mi ha portato sempre di più a lavorare all’interfaccia tra discipline diverse”. Un approccio innovativo e interdisciplinare dunque che trascende i confini dei dipartimenti universitari e delle discipline scientifiche classiche e che ha permesso al Prof. Giovannelli di aggiudicarsi il prestigioso finanziamento ERC Starting Grant 2020.

“Il progetto che ho scritto mira a comprendere come la vita e il pianeta siano coevoluti nel tempo” spiega il Prof. Giovannelli. “Tutta la vita ha bisogno di energia, e la ottiene grazie a reazioni metaboliche di ossido-riduzione fatte da speciali proteine, chiamate ossidoreduttasi, che spesso utilizzano dei cofattori metallici” continua Giovannelli. “Le concentrazioni ambientali di questi metalli sono cambiate nel tempo durante l’evoluzione del pianeta, ma non abbiamo idea di quale ruolo questo cambiamento abbia avuto sull’evoluzione delle ossidoreduttasi e del metabolismo”. Il progetto utilizzerà una combinazione di tecniche molecolari di ultima generazione e modelli computazionali uniti a numerose spedizioni in zone remote del pianeta per provare a capire come la vita e il nostro pianeta siano coevoluti.

I risultati di quest’attività potrebbero avere ricadute in numerosi ambiti delle scienze, dalla comprensione dell’evoluzione del pianeta, fino alla produzione di nuovi biomateriali o molecole bioattive. “Capire come la diversità microbica possa essere manipolata grazie agli elementi in tracce” spiega ancora Giovannelli “apre numerose prospettive e potrebbe permettere di manipolare il microbiota in modi nuovi, sia in ambiente che per la salute umana”.

Un progetto, chiamato “CoEVOLVE”, ad alto rischio, ma con potenziali ricadute in molti ambiti delle scienze e che, proprio per questo è stato finanziato dall’ERC con 2.1 milioni di Euro. “Un’opportunità unica per poter continuare a fare ricerca di alto livello, nonostante i finanziamenti alla ricerca in Italia siano molto più bassi rispetto a quelli degli altri paesi” aggiunge Giovannelli. “In passato sono stato finanziato dalla NASA, dall’Alfred Sloan Foundation e dalla National Science Foundation. É emozionante essere di nuovo in Italia a fare ricerca ed ottenere finanziamenti europei, specialmente della portata dell’ERC” commenta Giovannelli.

L’innovazione non matura solo in ambito accademico per Donato Giovannelli che è anche co-fondatore di una startup tecnologica, Nano-Tech SpA (www.nanotechspa.com), che si occupa di materiali compositi avanzati e che negli anni è cresciuta fino a diventare una piccola industria altamente innovativa.