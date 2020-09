Puglia, un premio per i laureati durante il lockdown: Carpino e Vieste aderiscono

I Comuni di Carpino e Vieste, in Provincia di Foggia, intendono aderire all’iniziativa SMART GRADUATION DAY, promossa da Regione Puglia e ANCI Puglia, finalizzata a conferire un premio agli studenti che si sono laureati durante il periodo del lockdown dovuto all’emergenza sanitaria Covid19.

L’obiettivo è quello di restituire simbolicamente agli studenti, costretti a laurearsi in modalità telematica, l’emozione del momento conclusivo della carriera universitaria.

L’evento celebrativo si terrà simultaneamente in tutti i Comuni Pugliesi il prossimo 12 settembre e consisterà nell’attribuzione di un premio simbolico agli studenti neolaureati.

Possono aderire sia laureati (laurea triennale/magistrale) che diplomati in Conservatorio/Accademia nelle sessioni da marzo a luglio 2020, purché residenti nei Comuni aderenti all’iniziativa.

Gli interessati possono presentare domanda via mail (per il Comune di Carpino all’indirizzo comunecarpino@tiscali.it; per il Comune di Vieste all’indirizzo segreteriasindacovieste@gmail.com) entro le ore 13,00 del 5 settembre p.v., specificando:

Dati anagrafici e recapiti telefono/mail

Università e Facoltà di provenienza

Data della seduta di laurea

Titolo della Tesi di Laurea.