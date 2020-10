Musica e tradizione nel Gargano: i Tarant Folk si rivolgono a San Michele

Lo scorso 29 settembre ospiti alla Grotta di Cagnano Varano

Seppure in piena emergenza sanitaria, è a maggio del 2020 che germoglia il progetto di un nuovo brano: “Sant Michel’ Mij…quist jè l’ann d l pandemij”, l’inedito dei Tarant Folk dedicato a San Michele Arcangelo.

Ecco che d’emblée nelle nostre vite son diventati di uso comune termini il cui referente si pensava ormai anacronistico: l’epidemia diventata ben presto pandemia, la quarantena e così di seguito. È proprio il nuovo denominatore comune delle nostre esistenze, il nuovo livellatore di vite ai tempi del 2020, il motivo dell’inedito dei Tarant Folk, che ha impegnato l’inventiva di Michele e gli accordi di Michelangelo e Francesco, autori di brano e accompagnamento musicale.

Il fenomeno micaelico coinvolge le culture di numerosi paesi del Gargano, basti pensare al Santuario di Monte Sant’Angelo, ai festeggiamenti di Vieste, o a Cagnano Varano.

E’ proprio il 29 settembre che, i giovani musicisti, fanno visita alla Grotta di Cagnano Varano. Al termine della celebrazione, Michelangelo, Michele e Francesco hanno eseguito, in acustica, il brano inedito dedicato all’Arcangelo Michele. Hanno desiderato, così, rivolgerGli una preghiera, auspicando la fine di un periodo di buio che ha coinvolto tutta l’umanità.

Per l’occasione vi era anche il Neo-Sindaco Michele Di Pumpo che non ha fatto mancare i suoi saluti e gli auguri di un futuro prospero e ricco di soddisfazioni per i giovani di Carpino, ormai ben inseriti nel panorama musicale del Gargano.