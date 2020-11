Ischitella, la pandemia non ferma la Banda Giannone: omaggio a Santa Cecilia

Ischitella (FG) – Nel giorno della festa di Santa Cecilia, protettrice della musica dei cantanti e dei musicisti, la Banda “Pietro Giannone” di Ischitella rivolge gli auguri a tutti coloro che si donano alla musica anche solamente come ascoltatori e lo fa nel solo modo possibile in questo momento.

La banda Pietro Giannone esegue la marcia sinfonica “Santa Cecilia” del maestro Cancelli consapevole che, come sosteneva Carl Philipp Emanuel Bach, “Un musicista non può commuovere gli altri se non è egli stesso commosso. E’ dall’anima che bisogna suonare.”

“Noi l’abbiamo fatto, voi diteci se ci siamo riusciti” scrive il Corpo Musicale Cittadino “P. Giannone” di Ischitella presentando il video-concerto. “Un ringraziamento particolare e sentito a Antonio Falco e Stukkino che ci hanno supportati e hanno elaborato e realizzato il video. Buon ascolto”.