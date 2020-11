La Puglia veste slow con “Lois”: la Maison di Matilde Di Pumpo che unisce qualità e sostenibilità

E’ garganica la fondatrice di “Lois”, la maison di moda proiettata verso l’etica e la responsabilità

Uno stile meditato, proiettato sempre di più verso l’etica e la responsabilità. Uno stato mentale che si autoalimenta grazie allo studio e alla progettazione in costante evoluzione. Una moda slow e ragionata che vuole contrapporsi ad un modo di fare veloce, sommario, approssimativo e privo di dettagli e di anima. Questo è LOÏS, la maison made in Puglia ideata e fondata dalla designer Matilde Di Pumpo.

Purosangue pugliese di Rodi Garganico, Matilde si è formata allo IED di Roma e nel 2018, nella sua terra, ha dato alla luce la sua creatura: LOÏS. Una fanciulla nata dai suoi sogni, la dea sempre immaginata e desiderata sin da bambina che rivoluzionasse il suo modo di essere donna e di parlare alle donne. La sua Maison ha sede a Vico del Gargano.

Fortemente calata nella sua realtà di origine, da cui fa scaturire tutte le sue creazioni e sperimentazioni, Matilde osserva, esamina, analizza e si appropria di tutto ciò che la circonda. I dettagli diventano i suoi protagonisti. Tutto può essere una novità. Mai sottovalutare il mondo in cui viviamo, la società, il nostro modus vivendi. Approfondire ogni particolare, scovando in ciascuno il nuovo, l’inusuale, il trascurato e renderlo importante giocandoci trasformandolo. Rallentando la velocità delle azioni è infatti possibile fare approfondimenti e dedicare la giusta attenzione alle proprie azioni e dunque a ciò che si vuole produrre e comunicare.

La slow fashion di LOÏS assume così dei toni lenti, andandosi a discostare profondamente da tutto ciò che è scarsa qualità, alto tasso di inquinamento e velocità di produzione per cercare di stare sempre al passo con le domande sempre più in crescita del mercato. Slow fashion non è una nuova tendenza, ma un approccio consapevole e saggio alla moda. Un approccio che vuole considerare anche aspetti quali la salvaguardia ambientale e il miglioramento delle condizioni lavorative. Ciò significa anzitutto acquistare meno abiti e di maggiore qualità che ci dureranno più a lungo. Ma non solo.

LOÏS è una narrazione emotiva che suscita sensazione, scuote i sensi perché fa riflettere. Un umanesimo della moda che è cultura, arte, fotografia, design e soprattutto sartoria. Fare con le mani, ogni volta, creare sempre qualcosa di diverso, non replicabile e imperfetto. La imperfezione della bellezza autentica.

La Maison pugliese LOÏS ribadisce in ogni sua produzione la grande attenzione che riserva alla cura e all’approfondimento dei dettagli, dei tessuti utilizzati, dello studio sulle lavorazioni sartoriali e handcrafted. Utilizzando per ogni singolo capo tecniche di lavorazione che rispettano l’ambiente per evitare lo sfruttamento inutile delle risorse. In questo modo si preservano la tradizione artigianale e manifatturiera, si valorizzano i contenuti per ottenere infine capi di abbigliamento di alta qualità e soprattutto durevoli.

Il file rouge che unisce tutte queste azioni è sempre la consapevolezza di adottare uno stile di vita etico, culturale e ragionato. Il savoir faire di Matilde Di Pumpo, Direttore creativo e Founder di LOÏS, si traduce nell’acquisizione di una nuova visione culturale per la quale un bel capo, fatto con cura e di ottima qualità, possa avere una durata emotiva e fisica che vada oltre una sola stagione.