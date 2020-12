Al Policlinico di Foggia un piccolo ma simbolico albero di Natale

L’iniziativa proposta dai Clown Dottori dell’Associazione Il Cuore Foggia come segno di speranza per il futuro e di vicinanza ai malati e a tutti gli operatori sanitari che combattono ogni giorno contro il virus. L’accensione è prevista per domani mattina

Foggia – Martedì 15 dicembre alle ore 11.30 si terrà l’accensione del piccolo, ma simbolico albero di Natale del Policlinico Riuniti di Foggia, come segnale di speranza anche contro la malattia.

L’iniziativa è stata proposta dai Clown Dottori dell’Associazione Il Cuore Foggia, diretta da Iole Figurella ed è stata autorizzata grazie alla grande sensibilità del Commissario Straordinario del Policlinico Riuniti di Foggia Dott. Vitangelo Dattoli.

E’ un piccolo abete vero per poter essere poi piantato affinché le sue radici continuino a crescere, a simboleggiare la vita che continua. Allestito nel cortile del Policlinico Riuniti, davanti la palazzina degli uffici amministrativi, l’albero è decorato con palline speciali, realizzate a mano dai Clown Dottori e dedicate soprattutto ai degenti che in questi giorni sono ospiti dell’ospedale, per far vivere loro il significato ed il clima del Santo Natale. All’iniziativa hanno contribuito anche i bambini di alcune scuole di Foggia, Lucera e Ordona, sensibilizzati al valore della solidarietà, e i pazienti di strutture residenziali e comunità di Foggia e provincia, con la creazione di palline speciali con messaggi augurali.

Un’iniziativa sobria con cui i Clown Dottori vogliono ringraziare i medici, gli infermieri, gli Oss, tutto il personale sanitario, amministrativo, i volontari e tutti coloro che in questo momento particolarmente difficile stanno dedicando le loro energie per combattere il virus.

L’accensione dell’albero di Natale da parte del Commissario Straordinario Dott. Vitangelo Dattoli sarà accompagnata da un flashmob emozionale da parte dei Clown Dottori