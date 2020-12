Compleanno di Padre Franco Moscone: gli auguri dei Tarant Folk

Il gruppo musicale di Carpino non fa mancare per l’occasione la propria vicinanza all’arcivescovo della diocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, padre Franco Moscone

Oggi, 10 dicembre, l’intera Diocesi è in festa per il 63º compleanno del Vescovo Franco. I Tarant Folk – gruppo musicale di Carpino – non hanno fatto mancare per l’occasione la propria vicinanza a S.E. Franco MOSCONE.

Lo scorso 18 maggio hanno avuto modo di incontrarlo con, il parroco di Carpino, Don Tonino Di Maggio per la presentazione dell’inedito su San Michele Arcangelo.

Oggi, i giovani musicisti – tramite un post sulla loro pagina facebook – affidano al Signore la loro preghiera affinché lo mantenga sempre nel Suo Amore, lo sostenga nelle fatiche del suo ministero e gli doni salute e serenità nel continuare a guidare la nostra Chiesa diocesana di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo.

A lui esprimono i migliori auguri, la loro vicinanza e la loro gratitudine per il prezioso servizio che ancora oggi svolge a sostegno dei poveri, degli anziani e dei giovani.

Michele Russi