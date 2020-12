Custodiamo la Cultura in Puglia: sovvenzioni regionali per gli operatori dello spettacolo

L’assessore regionale all’Industria turistica e culturale, Massimo Bray: “Le sovvenzioni saranno erogate in modo semplificato e diretto entro la fine dell’anno”

Pubblicato l’avviso per l’erogazione di sovvenzioni regionali agli operatori pugliesi dello spettacolo dal vivo già beneficiari del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) statale,in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 1912 del 30 novembre 2020.

“Con l’avviso pubblico dedicato ai soggetti FUS – dice l’assessore all’Industria turistica e culturale, Massimo Bray – si chiude il primo pacchetto di misure straordinarie a sostegno della Cultura e dello Spettacolo adottate dalla Regione Puglia nel 2020 per far fronte alla gravissima crisi da COVID19 che ha colpito anche questo comparto: oltre 2 milioni di euro di sovvenzioni dirette ad operatori pugliesi, riconosciuti e finanziati negli anni dal MiBACT e dalla Regione in quanto eccellenze nella produzione teatrale, musicale e coreutica.

“Le sovvenzioni, pari all’80% dei contributi assegnati dalla Regione Puglia nel 2019, saranno erogate in modo semplificato e diretto entro la fine dell’anno, in linea con quanto già fatto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

“L’obiettivo prioritario dell’intera Giunta regionale – conclude l’assessore Bray – è quello di tutelare le imprese e il lavoro, creando le condizioni perché si possa continuare a creare e produrre in vista dell’auspicato ritorno nei teatri per la stagione 2021”

L’avviso pubblico, approvato con determinazione n. 581 del 3/12/2020. (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 161 supplemento del 3/12/2020), prevede, come detto, l’erogazione di una sovvenzione diretta pari all’80% dei contributi regionali ottenuti nell’ultima annualità, al fine di neutralizzare, almeno in parte, gli effetti negativi prodotti in termini economici dal COVID-19, e favorire le condizioni per la ripresa delle attività nella stagione artistica 2021.

La misura di sostegno, inserita a pieno titolo nel Piano straordinario della Regione Puglia “Custodiamo Cultura” e nel “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 (Temporary Framework)” della Commissione Europea, è attiva da oggi, 4 dicembre, e per i 15 giorni successivi, termine entro il quale dovranno essere presentate le istanze da parte dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico.

documentazione e il modulo di presentazione delle domande