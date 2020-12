L’Arcivescovo Padre Franco Moscone a Carpino per gli Auguri di Natale

Sabato 19 Dicembre a Carpino, alle ore 18, nella Chiesa Madre di S. Nicola di Myra

Carpino (FG) – Sabato 19 Dicembre a Carpino, alle ore 18, nella Chiesa Madre di S. Nicola di Myra, con le dovute prescrizioni anticovid, l’Arcivescovo p. Franco Moscone ha deciso di essere a Carpino per gli Auguri di Natale al Popolo di Dio, in questo particolare e delicato momento di pandemia che il mondo sta drammaticamente attraversando in questa esperienza che non potrà essere mai dimenticata nel tempo e nella storia.

Sua Eccellenza presiederà la Santa Messa che concelebrerà con il Parroco don Tonino di Maggio e il Vice Parroco don Michele Abatantuono.

Al termine della celebrazione Eucaristica lo stesso prelato benedirà la nuova statua di San Pio da Pietrelcina, voluta dal Parroco per il sacro edificio di San Nicola, e che sarà posizionata nella navata laterale dov’è la presenza del Santissimo.

La partecipazione dei fedeli, come accennato, sarà, ovviamente e purtroppo, contingentata ad un massimo di 60 persone presenti (mentre la chiesa ne potrebbe contenere anche fino a oltre 300), ma gli auguri e la benedizione del nostro Pastore p. Franco scenderà ugualmente sulle case e su tutto il Popolo di Carpino che sarà sicuramente e spiritualmente presente alle celebrazioni. Grazie p. Franco per la Sua confortevole presenza.

Mimmo Delle Fave – Ufficio parrocchiale pastorale Comunicazioni Sociali