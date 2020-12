Quando il Natale diventa solidale: doppia iniziativa della Pro Loco di Rodi Garganico

“Scatole di Natale” e “Rodi in vetrina”: così la Pro Loco di Rodi Garganico mette in circolo la solidarietà

In un Natale inevitabilmente diverso da quelli a cui siamo abituati, le Pro Loco si attivano per diffondere nelle proprie comunità i valori di solidarietà, condivisione e altruismo. È così anche nella cittadina di Rodi Garganico dove la Pro Loco locale in questo periodo di feste natalizie ha messo in campo due iniziative semplici, ma concrete.

La prima iniziativa, promossa dalla Proloco di Rodi Garganico in collaborazione con la Caritas parrocchiale, si chiama “Scatole di Natale”. L’ idea consiste nel donare dei pacchi regalo a chi magari non ne avrà.

Cosa bisogna fare? È semplice: basta prendere una scatola (anche quella delle scarpe), scegliere se donarla ad un uomo, ad una donna o ad un bambino e metterci dentro queste cose:

Scatola uomo o donna:

– una cosa calda (guanti, calze, sciarpa, cappello, coperta ecc. nuovi),

– una cosa golosa

– un passatempo (libro, dvd, ecc.)

– un prodotto di bellezza (saponette, creme, bagnoschiuma ecc. nuovi)

– un biglietto gentile, ovvero i vostri auguri di Natale ovviamente in forma anonima.

– un foglio di carta da regalo

Scatola bimbo:

– una cosa calda (sciarpa, calzini, cappellino, copertina, tutina se neonato, nuovi)

– una cosa golosa

– un prodotto per la cura del corpo

– un giochino

– un biglietto di auguri

– un foglio di carta da regalo

La fase di distribuzione è già iniziata presso una struttura di accoglienza per persone sole in difficoltà, ma presto la consegna dei pacchi partirà anche presso le famiglie che, soprattutto in questo momento, vivono in una condizione di maggiore disagio. L’obiettivo è quello di portare, con un piccolo gesto, un po’ di serenità a chi ne ha più bisogno.

La seconda iniziativa della Proloco di Rodi Garganico, nata circa un mese fa, si chiama “Rodi in vetrina”, e consiste in un gruppo facebook aperto dove tutti i commercianti e gli artigiani possono pubblicare le loro offerte natalizie. L’idea nasce con la speranza di poter contribuire in questa maniera a sostenere l’economia locale. Un modo per dare ai commercianti una visibilità maggiore ed invitare l’acquirente a sostenere le piccole imprese del territorio anche attraverso l’acquisto online. Il gruppo sarà permanente e durante tutto l’anno la vetrina proporrà le offerte dei vari esercenti.