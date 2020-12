Quei piccoli gesti che scaldano il cuore: postini speciali in azione a Cagnano Varano

La singolare iniziativa della Pro Loco di Cagnano Varano

Cagnano Varano (FG) – “Verrano le ombre e i giorni bui, verranno le ansie e le paure, ma nessuna notte sarà più scura dell’oscurità, per cui voi splendete… Siate luce!”. Questo è solo uno dei tanti messaggi che, in questi giorni, il popolo cagnanese si è ritrovato nella cassetta della posta.

È un’iniziativa dell’associazione Pro Loco di Cagnano Varano adottata nel 2017 da un gruppo di giovani desiderosi di portare un vento di freschezza e novità nel loro tanto amato paese, in particolare nel centro storico e lungo la costa del Lago di Varano.

È stato un anno difficile, si sa, le cui restrizioni hanno permesso di fare ben poco, ma questi ragazzi non hanno mollato, si sono dati da fare senza alcuna esitazione stando in prima linea soprattutto quando ce n’era bisogno. Durante il primo lockdown in collaborazione con la Caritas hanno aiutato le famiglie bisognose con la “spesa amica”, hanno organizzato contest fotografici e di poesia sulle loro pagine facebook e instagram per tenere vive le tradizioni e non potevano di certo abbandonare Cagnano nel periodo più bello e magico dell’anno.

Cosa hanno fatto? Hanno avuto un’idea alquanto bizzarra ma sicuramente originale. Si sono finti postini! Ebbene si, hanno messo nero su bianco messaggi venuti dal cuore pieni di speranza, di amore e rispetto per la propria terra, di bellezza; hanno piegato una ad una e con cura ogni singola lettera (pensate che ne hanno stampate più di tremila) e poi, proprio come Babbo Natale con un sacco sulle spalle hanno girato l’intero paese.

L’idea è partita da due socie, subito accolta con grande entusiasmo dall’associazione e da semplici cittadini, i quali hanno dato una mano. In questi giorni che vedono privarci degli abbracci, dei festeggiamenti con gli amici, delle lunghe tavolate in famiglia non hanno lasciato indifferente questa associazione la cui voglia di stare vicino al cuore di Cagnano Varano è stata più forte.

Il 21 dicembre scorso hanno dato inizio alla distribuzione delle lettere, dividendosi i quartieri, raggiungendo l’ultima casa del paese, addentrandosi nelle vie più buie, tutto questo solo per portare luce di gioia, serenità e speranza. Non è stata un’impresa semplice, ci dicono; ore e ore a camminare cercando di non tralasciare nessuna casa, le mani gelate per il freddo tenendo al sicuro ciascun messaggio, credere di imbucare l’ultima lettera della giornata per poi proseguire così da raggiungere più famiglie possibili e augurare a tutti un buon Natale e, si spera, un felice anno nuovo.

Ecco, quindi, che l’obiettivo della Pro Loco di Cagnano Varano non è solo il “fare”, ma “Essere”, arrivare alle persone anche con i piccoli gesti che fanno bene al cuore, perché bisogna capire che molto spesso la banalità e la semplicità rendono la vita più bella e più leggera.

Roberta Di Nauta