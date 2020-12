#Stellesottocasa, al via il servizio di consegna a domicilio delle Stelle di Natale AIL Foggia

Attraverso le prenotazioni, si potranno acquistare le Stelle di Natale AIL per sostenere la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti ematologici

FOGGIA – #Stellesottocasa è l’hastag che AIL Foggia ha scelto per promuovere il servizio di consegna a domicilio gratuito delle Stelle solidali nella città di Foggia. L’iniziativa si è resa necessaria a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19. Attraverso le prenotazioni, si potranno acquistare le Stelle di Natale AIL per sostenere la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti ematologici.

Per prenotare le Stelle sono attive le seguenti modalità di contatto: telefonando allo 0881-661096 lunedì – martedì – mercoledì – venerdì dalle 8.30 alle 13.00/giovedì dalle 17.30 alle 19.30; 350-1627663 servizio WhatsApp inserendo nome, cognome, recapito telefonico e quantità dell’ordine; scrivendo alla mail foggiaail@gmail.com inserendo nome, cognome, recapito telefonico e quantità dell’ordine; tramite Messenger alla pagina Facebook di AIL Foggia ODV, sempre inserendo nome, cognome recapito telefonico e quantità delle stelle.

La consegna, disponibile fino ad esaurimento scorte, avverrà esclusivamente su prenotazione, in orario concordato. I ricavi delle vendite, come detto, sono destinati a finanziare le attività di Ricerca e Sperimentazione e l’acquisto di macchinari e strumentazione di alto valore tecnologico necessari per la diagnosi e la cura delle principali patologie oncoematologiche nel nostro territorio.