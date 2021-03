Ischitella, al via il restauro della Chiesa del Purgatorio: parte anche una raccolta fondi

Svolta storica per l’antica chiesa di Ischitella:si parte dal restauro della tela della Madonna della Mercede

Ischitella (FG) – Nella giornata di ieri 12 Marzo 2021, a seguito di adatti permessi e autorizzazioni, sono state messe in sicurezza le opere d’arte della chiesa del Purgatorio di cui inizierà tempestivamente il restauro della già conosciuta e apprezzata restauratrice Dottoressa Maria Elena Lozupone.

Il tutto è stato possibile a seguito degli scorsi avvenimenti legati allo smantellamento e precarietà del tetto causato dagli agenti atmosferici, grazie al Parroco di Ischitella Sac. Berardino Iacovone che è riuscito ad alzare l’immediata attenzione delle autorità competenti.

L’operato della pulizia, catalogazione e messa in sicurezza delle suppellettili della chiesa è stato svolto da volontari seguiti attentamente da esperti quali l’ufficio dei beni culturali della Diocesi e la soprintendenza di Foggia.

A breve partirà una raccolta fondi organizzata dalla parrocchia Santa Maria Maggiore dedicata proprio alle iniziative legate al ripristino, al restauro e alla potenziale riapertura della Chiesa del Purgatorio. Sulla pagina facebook Chiesa del Purgatorio Ischitella è possibile trovare tutte le info per fare donazioni preziose per ridare a tutta la comunità un pezzo di arte, storia, cultura e fede Ischitellana. Si ringrazia anticipatamente quanti supporteranno, anche in maniera minima, la raccolta fondi.