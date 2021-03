Ischitella, il parroco lancia un crowdfunding per salvare la Chiesa del Purgatorio

Una raccolta fondi online per restaurare la Chiesa del Purgatorio di Ischitella. L’antica struttura è chiusa dal 1995 a seguito dei danni causati da un terremoto. Da allora, è cominciato il suo lento ed inesorabile declino

Ischitella (FG) – È stata ufficialmente avviata, sulla piattaforma di crowdfunding GoFundMe, la raccolta fondi online per riportare la chiesa del Purgatorio di Ischitella al suo antico splendore. La campagna è stata lanciata dalla Parrocchia Santa Maria Maggiore di Ischitella e dal suo Parroco Don Berardino Iacovone.

Edificata tra il 1705 e il 1715, la Chiesa del Purgatorio è stata chiusa al pubblico dopo un sisma del settimo grado, verificatosi il 30 settembre 1995. Da allora, è cominciato il suo lento, inesorabile declino. Le crepe hanno causato infiltrazioni che, negli anni, hanno indebolito la struttura della volta. Gli stucchi hanno cominciato a sgretolarsi. Con il tempo è divenuta ricettacolo di topi e piccioni. Qualche settimana fa, per il forte vento, sono cadute molte tegole e adesso la situazione peggiora più velocemente. Per questo, come si legge nella presentazione della raccolta fondi online, urge un tempestivo consolidamento di tutta la struttura.

Data la situazione di precarietà dell’edificio, si è provveduto a portare in restauro le tele e altre suppellettili della chiesa. Esse saranno collocate altrove, in attesa di tornare, ci auguriamo presto, al loro posto.

“Abbiamo un sogno e vorremmo che diventasse il sogno di tutti: riportare a nuova vita la chiesa del Purgatorio di Ischitella” è l’appello che accompagna la raccolta fondi online. “Ci rivolgiamo anche ai tanti Ischitellani sparsi per l’Italia e per il mondo, che non hanno spezzato il sottile filo che li congiunge alla loro terra. Non si tratta solo di una bella chiesa da salvare. Non è solo la nostra storia da tramandare. Questo è un luogo del cuore di tutta una comunità, la nostra, che, speriamo, possa stringersi con noi in un unico abbraccio d’amore. Lo dobbiamo a quelli che ci hanno preceduto, ai loro occhi che hanno visto, alle loro vite, alle loro gioie, ai loro dolori, al loro pianto. Avremmo dovuto essere custodi attenti, nel proteggerla. Tanta bellezza era da vivere, accarezzare, curare, preservare. E consegnare a quelli che sarebbero venuti dopo di noi, con la speranza che fossero altrettanto attenti e consapevoli di avere un gioiello da tramandare. Pochi ricordano la chiesa del Purgatorio aperta, i rintocchi della sua campana, le candele accese sull’altare durante le funzioni, il suono dell’antico organo. Chi era allora bambino ricorda gli scheletri dipinti sul muro, che incutevano timore. Tanti ora non la conoscono se non in foto”.

Sarà possibile donare nei seguenti modi:

1) sulla piattaforma online “gofundme”, cercando la campagna “Restauriamo la Chiesa del Purgatorio di Ischitella”;

2) con bonifico intestato alla “Parrocchia Santa Maria Maggiore”,indirizzo Via Padre Manicone n°1, Ischitella (FG), CAP 71010, IBAN IT91M0538778700000043135128, causale “Restauro Chiesa del Purgatorio”;

3) portando direttamente il proprio contributo al parroco don Berardino Iacovone, unico referente per la raccolta fondi, che rilascerà regolare ricevuta per ciascuna donazione, grande o piccola che sia;

“Si è preferito fare così sia per evitare disguidi e fraintendimenti, sia perché il parroco gode della stima di tutti” si precisa nella presentazione della raccolta fondi. “Siamo consapevoli che questo è un periodo difficile per tutti noi. Siamo però convinti che insieme, ognuno secondo le proprie possibilità, potremo raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati. Con tanti piccoli passi si raggiunge la meta”.

“Si parte da una somma di 382,11 euro derivanti dalle offerte dei sepolcri del 2018, a cui vanno aggiunti i 250 euro che generosamente sono stati consegnati in chiesa in questi giorni. RestauriAMO la Chiesa del Purgatorio. Tutti insieme. Per amore”.

Qui il link alla raccolta fondi per restaurare la Chiesa del Purgatorio di Ischitella

Per ulteriori informazioni visitare la pagina facebook della Chiesa del Purgatorio di Ischitella