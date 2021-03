La pandemia non ferma l’Erasmus e nemmeno gli studenti del “Virgilio” di Vico del Gargano

Il “Virgilio” di Vico del Gargano ancora una volta protagonista in Europa

Vico del Gargano (FG) – I progetti Erasmus+, risorsa essenziale per gli interscambi culturali europei, hanno subìto una battuta d’arresto a causa dell’emergenza Covid -19 con le conseguenti restrizioni alla mobilità fisica. Per questo l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE ha ben pensato, per limitare l’impatto della situazione di emergenza, di far proseguire i progetti già in corso, o iniziarne di nuovi, in modalità virtuale. E il “Virgilio” di Vico del Gargano, ancora una volta, è protagonista a livello europeo di iniziative che mirano allo sviluppo delle singole personalità.

Nella settimana che va dal 22 al 26 marzo, i ragazzi dell’I.I.S.S. “Publio Virgilio Marone” -Vico del Gargano Virgilio saranno coinvolti in attività ed esperienze a distanza con i loro coetanei dei cinque paesi partner inseriti nell’azione di progetto: Turchia, Portogallo, Romania, Polonia e Macedonia. I meeting si svolgeranno nelle ore antimeridiane per 5 giorni.

Nel corso di queste giornate verrà presentata la scuola e gli indirizzi di studio offerti, i ragazzi si confronteranno sulle proprie esperienze Erasmus+ all’estero degli anni passati, si mostreranno i prodotti e le potenzialità del nostro territorio e la cultura ad esso legata, si proseguirà con un viaggio virtuale tra le bellezze garganiche, gli incontri si concluderanno, ritrovando e ricreando momenti di spensieratezza con le attività ludiche che richiamano il folk e la musica del territorio.

30 IS TOO LATE nasce dall’idea di sviluppare e formare gli alunni a quelle competenze trasversali (soft skills) spendibili nella prospettiva di una carriera post diploma e nel mercato del lavoro. La socializzazione, la consapevolezza della cittadinanza europea e la costruzione di relazioni, rappresentano un aspetto imprescindibile nella vita e ancor più in quella degli adolescenti.

Per questo, la scuola secondaria di secondo grado e il “Virgilio” in primis, ne sposa l’intento, fornendo gli strumenti per l’acquisizione di tali abilità nella pratica della didattica quotidiana. L’auspicio è di poter, presto, tornare a vivere la parte più autentica dell’esperienza Erasmus, il viaggio, e che possa ancora aprirci gli occhi sul mondo e permetterci di rientrare con un bagaglio di competenze e conoscenze ricco e solido.