Vico del Gargano omaggia l’Irlanda: il Palazzo della Bella s’illumina di verde

Lo storico edificio tra i 41 siti italiani che partecipano al Global Greening

VICO DEL GARGANO (Fg) – Il Palazzo della Bella, a Vico del Gargano, sarà tra i 41 siti monumentali d’Italia (e i 400 luoghi di tutto il mondo) a rappresentare il Bel Paese durante il “Global Greening 2021”, evento mondiale promosso dal Turismo Irlandese per festeggiare San Patrizio, patrono dell’Irlanda. Il Palazzo della Bella, mercoledì 17 marzo, dalle ore 21 sarà illuminato di verde.

Vico del Gargano parteciperà all’iniziativa poiché il paese è parte integrante de I Borghi più belli d’Italia, l’associazione che promuove il pregio storico-architettonico e l’interesse turistico-naturalistico delle località italiane d’eccellenza. Lo scopo dell’iniziativa, che si svolge da 11 anni, è di consolidare i rapporti di amicizia con l’Irlanda.

L’adesione del Comune di Vico del Gargano all’evento e l’organizzazione delle attività inerenti all’illuminazione dello storico palazzo vichese sono stati coordinati da Porzia Pinto, consigliera comunale con delega a “I Borghi più belli d’Italia”.

“In questi giorni”, ha dichiarato Porzia Pinto, “grazie al Global Greening e alla comunicazione che sta lanciando l’evento in ogni parte del mondo, anche Vico del Gargano e Palazzo della Bella saranno promossi e menzionati come luoghi d’interesse storico-architettonico da scoprire e ammirare. L’evento è stato organizzato prima che in Puglia e in gran parte dell’Italia fossero applicate le restrizioni della zona rossa per contrastare l’aumento dei contagi da Covid-19, dunque illumineremo Palazzo della Bella come segno di speranza, con l’auspicio che la campagna vaccinale e i sacrifici delle prossime settimane siano il viatico per arrivare realmente a vedere la luce alla fine di una lunga e dolorosissima emergenza pandemica”, ha spiegato Porzia Pinto. Le foto e i video del palazzo illuminato saranno pubblicati sui canali social ufficiali del Comune di Vico del Gargano.

“Abbiamo aderito”, ha aggiunto il sindaco Michele Sementino, “perché la promozione del nostro patrimonio culturale e il turismo sono estremamente importanti per Vico del Gargano. Viste le restrizioni da zona rossa, in pochi potranno vedere Palazzo della Bella illuminato di verde per l’occasione, ma l’iniziativa conserva un significato simbolico e augurale molto importante”.

Costruito ad opera di Ignazio Della Bella, lo storico palazzo vichese ripropone l’architettura neo-gotica di Palazzo Vecchio a Firenze. Si sviluppa su due piani, delimitati da due torri circolari più piccole e dalla maestosa Torre che domina il palazzo. Si tratta di uno dei simboli di Vico del Gargano, posto nel cuore del borgo.