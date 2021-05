Vico del Gargano nella rete “Pugliautentica”: portale online e guida pocket

Immagini, tradizioni ed eccellenze della città garganica presentati alla Bit di Milano

Vico del Gaagano (FG) – C’è anche Vico del Gargano nel portale Pugliautentica.it e nella guida pocket presentati alla Bit Digital Edition di Milano.

Il Comune di Vico del Gargano, infatti, ha aderito al progetto che gode del patrocinio della Regione Puglia, Assessorato al Turismo, è il patrimonio storico, ambientale, paesaggistico e culturale vichese è parte integrante di una rete che mette insieme le filiere del turismo e dell’agroalimentare, i comuni e le aziende per un’azione di promozione turistica integrata delle tradizioni popolari, culturali e folkloristiche della Puglia e la commercializzazione delle migliori tipicità. Un’iniziativa finalizzata a mettere in relazione itinerari di viaggio, promozione di eventi, beni paesaggisti, culturali e prodotti locali dentro un’innovativa rete in costante aggiornamento tra amministrazioni pubbliche, associazioni di categoria, privati e aziende.

Assieme a Vico del Gargano, in provincia di Foggia fanno parte del progetto anche Monte Sant’Angelo e Pietramontecorvino. Gli altri comuni aderenti sono quelli di Bisceglie, Bitonto, Molfetta, Capurso, Castellana Grotte, Francavilla Fontana, Galatina, Gallipoli, Taranto e l’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina. Con loro, Confindustria Puglia, Unione Cuochi Puglia, Associazione italiana sommelier Puglia, Associazione Città dell’Olio Puglia, Fondazione Istituto Agroalimentare Puglia, Associazione Nazionale Bande da Giro e Parco Palmieri e diverse aziende del settore enogastronomico che producono prodotti tipici dell’identità regionale.

La Settimana Santa e la Festa di San Valentino. Nel portale, la città di Vico del Gargano è raccontata attraverso immagini, suggestioni e storia che riportano ad alcuni eventi particolari, come quelli che riguardano i riti della Settimana Santa e le tradizioni dedicate alla celebrazione del patrono San Valentino.

La guida «Puglia Autentica: i Percorsi Emozionali» è un prodotto di alto pregio editoriale dal formato pratico e tascabile con 400 foto a colori e 224 pagine in italiano e inglese distribuita gratuitamente nelle più importanti fiere turistiche ed enogastronomiche e in vendita nelle librerie e infopoint turistici della regione. Il portale web https://www.pugliautentica.it è dedicato al turismo culturale in Puglia e i racconti di viaggio sono suddivisi in itinerari monotematici: dalle feste patronali agli eventi pasquali, dai cammini all’enogastronomia. Presto saranno promossi e implementati anche digitalmente altri itinerari basati sulle tradizioni e gli aspetti più autentici della regione che, di volta in volta, verranno integrati nelle proposte di viaggio. Inoltre, il portale offre attività di e-commerce rivolte a tutti gli operatori economici della filiera enogastronomica pugliese per promuoversi online attraverso una vetrina personalizzabile, completa di scheda di presentazione dei propri prodotti e servizi, offerte e coupon promozionali per proporre ai produttori locali nuove opportunità di business e di superare la difficile situazione imposta dal Covid.