Istituto alberghiero “E. Mattei” di Vieste: “Pioggia di cento, record di lodi!”

Si sono conclusi in questi giorni gli Esami di Stato per l’anno scolastico 2020/2021 all’Istituto alberghiero “E. Mattei” di Vieste

Si sono conclusi in questi giorni gli Esami di Stato per l’anno scolastico 2020/2021 all’Istituto alberghiero “E. Mattei” di Vieste con risultati ragguardevoli. “Nonostante il Covid, le lezioni a distanza e le difficoltà di connessioni, gli allievi hanno dimostrato di aver acquisito le competenze richieste dal loro corso di studi e di essere pronti per entrare nel mondo del lavoro, proseguire il percorso di apprendimento nelle Università o nelle prestigiose scuole del settore” commenta il dirigente scolastico Ettorina Tribò.

“Un ringraziamento particolare va alla famiglia Manzionna che da anni sostiene l’Istituto premiando i migliori allievi e i convittori dell’anno e che, a partire dal prossimo anno scolastico, ha deciso di arricchire il premio con una nuova donazione.

Siamo molto orgogliosi dei risultati complessivi dei nostri alunni e in particolare dei 10 alunni con valutazione di 100 su 100 e dei 6 con valutazione di 100/100 con menzione di lode attestanti, ancora una volta, la qualità della formazione nel settore ristorativo del Mattei di Vieste” conclude Tribò.