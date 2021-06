Vieste e il Gargano raccontati in diretta da Agorà, su Rai Tre

Giovedì 10 giugno, dalle ore 8, le immagini e le interviste della trasmissione di Costamagna

Vieste – In diretta da Vieste, su Rai Tre, la troupe giornalistica di “Agorà” giovedì 10 giugno, dalle ore 8, racconterà le novità dell’estate sul Gargano: le statistiche sulle prenotazioni già arrivate, i numeri su arrivi e presenze, la nuova organizzazione dell’offerta e dei servizi turistici sulla costa e nell’entroterra. La trasmissione condotta da Luisella Costamagna darà voce agli operatori turistici del Gargano intervistando, tra gli altri, Bruno Zangardi, presidente del Consorzio Gargano Ok.

Si tratta di una vetrina importante, soprattutto all’inizio di una stagione turistica che si presenta cruciale sotto molti punti di vista: nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 9 del mattino, infatti, Rai Tre raggiunge una media dell’11,16% di share, con poco meno di 600mila telespettatori sintonizzati.

“C’è una rinnovata attenzione sul Gargano”, ha spiegato Zangardi. “Dovremo rispondere al meglio alle aspettative. Il potenziamento dei servizi operato dalle strutture riguarda innanzitutto l’accoglienza delle persone, con particolare riferimento alle esigenze delle famiglie e dei disabili. La gente arriva da oltre un anno di restrizioni e disagi, per questo le vacanze sul Gargano saranno calibrate sul poter godere di spazi ed eventi all’aperto. La quasi totalità delle strutture, inoltre, è attrezzata per essere dog e cat friendly così da accogliere al meglio i nostri amici a quattro zampe”.

Rai Tre si collegherà in diretta con una propria troupe presente a Vieste. In presa diretta, e con altri servizi giornalistici già preparati, saranno mostrati la costa e l’entroterra garganici.

Il report della Regione Puglia sui dati del 2020 ha confermato che anche lo scorso anno, nonostante le difficoltà causate dalla pandemia, Vieste, Peschici e le altre località del Gargano hanno ribadito il primato regionale per quanto riguarda arrivi e presenze. I numeri che si stanno delineando per il Gargano nella stagione turistica appena cominciata, tuttavia, sono superiori sia a quelli dello scorso anno sia a quanto registrò il 2019. Si parlerà anche di questo ad “Agorà”, mettendo in evidenza l’indagine statistica realizzata proprio dal Consorzio Gargano Ok.

L’indice medio di riempimento delle strutture, in questo momento e con le prenotazioni ancora in corso, si attesta al 40-45% per giugno, dal 60 all’80% in luglio, dal 85 al 100% in agosto. Molte strutture sono già completamente prenotate per agosto, tanto da dover rifiutare ulteriori prenotazioni. Le percentuali di riempimento delle strutture, per gli altri mesi, sono destinate a salire velocemente nei prossimi giorni.

Il dato di agosto è eccellente, ma quello potenzialmente più interessante riguarda settembre: per quel mese, la media percentuale di riempimento delle strutture garganiche si attesta già sulla forbice che va dal 15 al 30%: nel 2020, in questo periodo, lo stesso indice andava dallo zero al 7-8%.

“Quella del Gargano è un’offerta turistica sempre più capace di integrare il turismo balneare con quello culturale, interessato a centri storici di straordinario valore storico, artistico e architettonico nei borghi dell’entroterra, tutti a distanza ravvicinata dal mare. E poi, ancora, l’enogastronomia, i siti archeologici, i sentieri della spiritualità tra chiese e santuari, la Via Francigena, i siti dichiarati Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Il 2021 è un anno decisivo, siamo pronti ad affrontarlo con l’intenzione di fare meglio di sempre”, ha concluso Bruno Zangardi.