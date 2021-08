Al via il Festival “Lago in Jazz”: a Foce Varano il concerto del Maestro Stefano Di Battista

Parte da Foce Varano, località balneare del Comune di Ischitella, il Festival “Lago in Jazz”. Ad aprire la 1° edizione uno dei più grandi talenti italiani del Jazz, il sassofonista Stefano di Battista accompagnato dal suo quartet

Ischitella (FG) – Parte da Foce Varano, località balneare del Comune di Ischitella-Fg- la prima edizione del festival musicale “Lago in Jazz” che avrà luogo martedì il 10 agosto 2021, alle ore 21.00 in Via Rimini, nel rispetto di tutte le norme anti-Covid previste.

L’iniziativa fortemente voluta dal Comune di Ischitella, in partenariato con il Parco Nazionale del Gargano, Regione Puglia-Teatro Pubblico Pugliese e la Biagio Ciuffreda Management, vuole porre al centro la salvaguardia e lo sviluppo in chiave turistica del territorio garganico ed in particolare del Lago di Varano, scrigno di biodiversità e sempre più al centro delle politiche di sviluppo del Comune garganico.

Ad aprire la 1° edizione ci sarà, un musicista straordinario, uno dei più grandi talenti italiani del Jazz, ed uno dei più affermati a livello internazionale, il sassofonista Stefano di Battista accompagnato dal suo quartet.

Stefano Di Battista inizia la sua carriera a 13 anni con lo studio del sassofono per poi diplomarsi al Conservatorio a 21 anni con il massimo dei voti.

Dopo il diploma inizia a suonare in diversi gruppi musicali locali per poi finire a Parigi dove, per una serie fortuita di eventi, inizia una lunga collaborazione con musicisti americani di passaggio del calibro di Jimmy Cobb, Walter Brooker, Nat Adderly, e francesi, con il leggendario Michelle Petruccianì che lo vuole nel suo sestetto; per la sua bravura viene assunto anche nell’Orchestra Nazionale del Jazz con diversi concerti in Francia e all’estero.

Nel ’97 esce il suo primo album dal titolo “Valore” e nell’anno successivo arriva il suo primo ingaggio con la storica casa discografica Blue Note per la quale incide l’album “A prima vista”.

Riceve nel corso della sua lunga carriera importanti riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio francese “Telerama”, vinto con l’omonimo disco nel 2000 con la straordinaria collaborazione alla batteria di Elvin Jones che fu batterista del leggendario John Coltrane e che lo porta a piazzarsi al primo posto nella classifica europea come disco più venduto.

Ad oggi la sua discografia conta ben oltre 15 album ed innumerevoli collaborazioni con i diversi artisti nazionali ed internazionali e partecipazioni a festival e rassegne musicali in Italia e all’Estero.

Alla manifestazione, programmata per martedì 10 agosto alle ore 21.00 in Via Rimini a Foce Varano si potrà accedere solo ed esclusivamente con prenotazione obbligatoria e green pass, contattando il nr. 3315371266.