Studiosi garganici danno vita alla “Carta di Calenella”: il 21 dicembre la prima “adunanza”

L’evento si svolgerà martedì 21 dicembre alle ore 10.00 a Vico del Gargano

L’evento si svolgerà a Vico del Gargano presso la Chiesa del Purgatorio. L’idea è quella di far diventare questi appuntamenti itineranti, in modo da coinvolgere tutte le comunità del territorio. Non è un caso che gli incontri sono chiamati “adunanze”, una parola bella, gentile, profonda e molto significativa. Dà il senso del rispetto, dell’amore, della condivisione, dell’altruismo, della generosità incondizionata e spontanea.

Il gruppo di studio garganico, “La Carta di Calenella” nasce il 18 giugno 2021, presso il Camping Calenella, nel cuore del Gargano. Numerosi studiosi della realtà garganica e dintorni, di diversi ambiti disciplinari spazianti dall’ambito scientifico, tecnico, umanistico, giuridico, economico e sociale, si sono incontrati con l’obiettivo di condividere i propri percorsi di studio e di ricerca al fine di conservare e sviluppare conoscenze, dati e informazioni relativi agli aspetti culturali, sociali, storici e scientifici, caratterizzanti il contesto e il territorio delle comunità presenti. Dall’incontro di Calenella è maturata la necessità di un manifesto, la “Carta di Calenella”.

Appuntamento martedì 21, alle ore 10.00 a Vico del Gargano, presso La Chiesa del Purgatorio per la prima adunanza.

Il programma: Ore 10.00 Introduzione Nello Biscotti. Ore 10.15 Gli eccitati viciensi e l’invito a leggere, studiare ed acculturarsi rivolto nel 1759 ai giovani del Gargano, a cura di Teresa Maria Rauzino, storica;alle 10.30: Espressioni artistiche ed artigianali nel design vernacolare garganico a cura di Valerio Agricola, Graphic Designer; alle ore 11.00: Marcello D’Olivo e la “città per ferie” a Manacore sul Gargano (1959-63)con Roberta Folgiero, architetta e dottoranda Universita Roma3; alle 11.30: I bivalvi Chondrodonta: campanello d’allarme per i cambiamenti climatici del passato con Gabriella Del Viscio, Phd in Scienze della Terra, Università di Ferrara. Ore 12.00:Integrazione socio-culturale della comunità italiana di seconda generazione nata a Grenoble Francesca D’Apolito, mediatrice linguistica. L’adunanza si chiuderà alle ore 15.30 con la Lectio magistralis: Alla ricerca di vita negli ambienti estremi di Donato Giovannelli, Ordinario di Microbiologia, Università Federico II, Napoli.