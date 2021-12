Vico del Gargano, sabato e domenica torna la Via dei Presepi

Pista di pattinaggio e ruota panoramica dal 20 dicembre e tanti eventi fino al 6 gennaio

Vico del Gargano (FG) – E’ previsto bel tempo per sabato 18 e domenica 19 dicembre 2021, quando dalle ore 17 alle ore 21 riaprirà La Via dei Presepi a Vico del Gargano. In 18 tappe lungo vie, piazze e archi dei rioni più antichi del paese sono dislocati 18 presepi tradizionali e artigianali di ogni fattezza, forma e materiale, spesso ospitati all’interno di vecchie case di contadini e botteghe di artigiani. La Via dei Presepi è illuminata a festa, è un percorso interamente pedonale, e conduce a conoscere chiese, edifici storici e scorci meravigliosi di Vico del Gargano.

Si tratta di un’iniziativa che è parte integrante del programma natalizio organizzato dall’Amministrazione comunale, in collaborazione Pro Loco, CNA, l’Associazione dei Presepi, le Confraternite, singoli cittadini che hanno dato la loro disponibilità per la logistica e altri aspetti importanti. La Via dei Presepi, oltre che nel prossimo fine settimana, sarà aperta anche il 23, 24, 25, 26 e 30 dicembre, poi di nuovo il 5 e 6 gennaio 2022.

Pista di pattinaggio e ruota panoramica. Sabato 18 e domenica 19 dicembre, a partire dalle ore 17, in Piazza Fuoriporta si terrà “Apriti cofano”, esposizione e vendita per beneficenza. Sempre sabato, ma alle ore 18, nella Chiesa Madre si terrà il concerto per violoncello solo del Maestro Francesco Mastromatteo intitolato “Laudato sì per ogni suono”. Domenica 19 dicembre, inoltre, alle ore 19, l’Antico forno di Piazza Castello ospiterà il concerto di chitarra classica di Andrea Corongiu.

Dal 20 al 26 dicembre, il Largo Fuoriporta sarà attiva la pista di pattinaggio, mentre la Villa Comunale sarà dominata dalla ruota panoramica.

Arriva Babbo Natale. Il 23 dicembre, alle ore 18.30, in Piazza Castello si terrà la manifestazione “Arriva Babbo Natale”, spettacolo di animazione, musica, giochi e coinvolgimento. Particolarmente suggestiva si preannuncia l’atmosfera della vigilia di Natale, la sera del 24 dicembre, quando a cura delle confraternite si terrà il tradizionale evento dedicato all’annuncio della nascita del bambinello, “u bambnedd” per le strade di Vico del Gargano. Il 30 dicembre, dalle ore 20, concerto di “Ella Armstrong & Gospel Italian Singer” nella Chiesa Madre. Il 5 gennaio 2022, alle ore 19, saranno le note del Gruppo Musicale Bandistico «NARDINI» di Vico del Gargano a essere protagoniste. Si chiude il 6 gennaio, alle 17.30, con la consegna dei regali ai bambini presso la Casa della Befana dell’associazione “Il Cuore Foggia”.

Quest’anno Vico del Gargano sarà il paese del Natale, un grande ‘presepe’ che ne conterrà molti altri, impreziosito da uno spettacolo di luci, arte, musica, solidarietà e tradizione dentro uno scenario che mette in risalto il centro storico, le tradizioni più sentite, la straordinaria bontà di una ‘scuola’ enogastronomica, produttiva e artigianale capace di innovarsi da radici antichissime.