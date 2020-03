Coronavirus, salta il Referendum sul taglio dei parlamentari

La consultazione era prevista per domenica 29 marzo. Il premier: “Non c’è ancora una nuova data”

Dopo la chiusura delle scuole, a causa dell’emergenza “Coronavirus”, è arrivata oggi la decisione su un altro tema caldo del momento: lo slittamento del referendum confermativo sul taglio dei parlamentari, previsto per il 29 marzo. Il governo ha deciso di rinviare la consultazione.

“Lo abbiamo deciso allo scopo di assicurare a tutti i soggetti politici una campagna elettorale efficace e ai cittadini un’informazione adeguata”, ha spiegato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà.

“Non c’è ancora una nuova data, è un rinvio tecnicamente sine die“, ha aggiunto il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri.

Il governo ha tempo fino al 23 marzo per fissare una nuova giornata elettorale (si parla di maggio ma potrebbe anche essere prima). In tal caso basterà solo un nuovo decreto del Presidente della Repubblica. Se invece si supererà la data del 23 marzo, sarà necessario ripartire da zero con le procedure per la convocazione di una nuova data e i tempi potrebbero allungarsi.