Giro d’Italia, a rischio la tappa di Vieste. Sindaco infuriato: “Non esistono solo i Monti Dauni”

Il mancato nulla osta della Provincia di Foggia al passaggio del Giro d’Italia sulle strade della Capitanata a causa delle pessime condizioni della rete viaria, fa arrabbiare il sindaco di Vieste

VIESTE – Il mancato nulla osta della Provincia di Foggia al passaggio del Giro d’Italia sulle strade della Capitanata a causa delle pessime condizioni della rete viaria, ha fatto arrabbiare il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, che ha immediatamente risposto al presidente della Provincia, Nicola Gatta.

“Ho appreso con molto dispiacere l’iniziativa del Presidente della Provincia, Nicola Gatta, che in maniera del tutto improvvida, senza avvisare e coinvolgere Prefettura, Regione e Comuni interessati dal passaggio del Giro, ha comunicato alla direzione corsa il suo diniego al passaggio della corsa a tappe. Trincerarsi dietro il solito ‘non abbiamo soldi’ è assolutamente pretestuoso e non rende onore ad una Provincia importante come quella di Foggia”.

“È ormai chiaro che i fondi provinciali hanno assunto una destinazione vincolata verso i Monti Dauni, ma dimenticare il resto della Provincia ed il Gargano è un errore strategico che un Presidente della Provincia accorto non può commettere” continua Giuseppe Nobiletti.

“Il danno d’immagine e di credibilità sarebbe enorme non solo per il territorio ma principalmente per la stessa istituzione provinciale. Solo tre anni fa il giro passava sulle stesse strade che oggi sarebbero non idonee. C’è qualcosa che non torna” fa notare il primo cittadino di Vieste.

“Caro Presidente ricordati che le strade provinciali che oggi hai dichiarato non sicure sono le strade che i tuoi cittadini e turisti percorrono quotidianamente, sono le strade più trafficate della Puglia. Caro Presidente Gatta ogni tanto volgi il tuo interesse e anche le risorse del tuo bilancio verso il mare” conclude Nobiletti.