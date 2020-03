Coronavirus, Conte dice stop: “Chiusi tutti i negozi tranne alimentari e farmacie”

Resteranno aperti gli esercizi che vendono beni di prima necessità e le farmacie. Garantiti i servizi pubblici essenziali. “Gli effetti si vedranno tra 14 giorni”. Nominato nuovo commissario per le terapie intensive: Domenico Arcuri

Mentre l’Oms classifica l’epidemia di Coronavirus come “pandemia”, in Italia arrivano nuove misure, ancora più drastiche, per contrastare il contagio da Coronavirus. Le ha annunciate questa sera il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una diretta Facebook.

La premessa è un ringraziamento agli italiani che “con tanti sacrifici, sta dando prova di essere una grande nazione. “So che state cambiando le abitudini di vita – ammette Conte – so che non è facile, ma sappiate che queste rinunce stanno offrendo un grande contributo prezioso al nostro Paese. L’Italia, possiamo dirlo con orgoglio, sta dando prova di essere una grande comunità, unita e responsabile”.

Conte parla anche di come oggi gli altri Paesi vedono l’Italia: “In questo momento tutto il mondo ci guarda, certamente per i numeri del contagio, vedono un Paese in difficoltà. Ma ci apprezzano perché stiamo dando prova di grande rigore e resistenza. Domani ci guarderanno ancora perché siamo anche quelli che stanno reagendo con la massima precauzione e stiamo diventando un modello anche per tutti gli altri”.

Poi il premier va al succo del suo messaggio precisando che “al primo posto c’è e ci sarà sempre la salute degli italiani”. Per questo spiega “ora è il momento di fare un passo in più, quello più importante”.

“Saranno chiusi tutti i negozi tranne quelli per i beni di prima necessità, come farmacie e parafarmacie e alimentari. Resta consentita la consegna a domicilio”. “Non è necessario fare alcuna corsa” ricorda Conte.

Sono sospese dunque le attività di bar, pub, ristoranti (per tutto il giorno e non solo dopo le 18) parrucchieri, centri estetici e servizi di mensa. Mentre saranno aperte edicole e tabacchi. Restano garantiti i servizi pubblici essenziali, tra cui i trasporti.

Le industrie e fabbriche resteranno aperte ma solo con “misure di sicurezza”, cioè purché garantiscano iniziative per evitare il contagio. Chiusi i reparti aziendali “non indispensabili” per la produzione mentre si incentiva la regolazione di turni di lavoro e le ferie anticipate. “Saranno garantiti – spiega Conte – trasporti, le attività agricole, i servizi bancari, assicurativi e postali”.

“La regola madre resta la stessa – ricorda il Premier – limitare gli spostamenti. Abbiamo cominciato da poco a cambiare le nostre abitudini. L’effetto di questo nostro grande sforzo si potrà vedere, non domani, ma tra un paio di settimane. Se i numeri dovessero continuare a crescere, cosa niente affatto improbabile, non significa che dobbiamo affrettarci a varare nuove misure. Dobbiamo essere lucidi, misurati”.

Conte ha inoltre annunciato che nominerà il nuovo commissario delegato che avrà ampi poteri di deroga e che lavorerà soprattutto per rafforzare la produzione e la distribuzione di attrezzature per terapie intensive e sub intensive. La persona, che si coordinerà con il dott. Borrelli capo della protezione civile Borrelli sull’emergenza coronavirus, è l’amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri.

Conte conclude il suo messaggio citando Norbert Elias e la sua “comunità di individui”, proprio come ora l’Italia dove “ogni individuo si sta giovando dei propri ma anche degli altri sacrifici, questa è la forza del nostro paese”.

Il discorso termina con un messaggio-appello: “Il Paese ha bisogno della responsabilità di ognuno di voi, ha bisogno di sessanta milioni di piccoli grandi sacrifici. Restiamo distanti oggi per abbracciarci con più calore e per correre più veloci domani”.