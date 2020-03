Scuole Superiori della Provincia di Foggia chiuse per sanificazione: ecco quali

Il primo elenco degli istituti superiori interessati dal servizio straordinario di sanificazione

In merito alla sospensione delle attività didattiche e amministrative degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore in Provincia di Foggia, disposta dal Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, per esigenze di interventi di sanificazione degli ambienti ai soli fini preventivi, la Provincia di Foggia rende noto il calendario dei giorni di chiusura.

La chiusura dei diversi istituti superiori di competenza provinciale, prevista per i giorni 2 – 3 – 4 marzo, è specificata nel sottoindicato elenco, con riferimento ai giorni e agli istituti interessati:

Si provvederà con un ulteriore atto alla individuazione, degli altri istituti nei quali procedere all’effettuazione del servizio di sanificazione.