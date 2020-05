Covid-19, il rischio di infezione in Provincia di Foggia Comune per Comune

In 11 dei 61 comuni della Provincia di Foggia è stata registrata un’incidenza superiore a quella di riferimento provinciale

Dall’inizio dell’epidemia al 22 aprile 2020, in 11 dei 61 comuni della Provincia di Foggia è stata registrata un’incidenza superiore a quella di riferimento provinciale. È quanto emerge da un nuovo report dell’Università di Foggia sul rischio di infezione da Covid-19 per Comune.

I Comuni in questione sono, in ordine decrescente, Bovino, San Giovanni Rotondo, Torremaggiore, Faeto, San Marco in Lamis, Rignano Garganico, Troia, Monte Sant’Angelo, Zapponeta, San Nicandro Garganico e San Paolo di Civitate.

Il report, a cura delle Direzioni strategiche, dei Laboratori SARS-CoV-2 e degli Operatori delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario provinciali, presenta i risultati delle attività di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica e di diagnostica molecolare condotte nella Provincia di Foggia dall’inizio dell’epidemia al 22 aprile 2020, con uno specifico focus sul rischio geografico di infezione.

L’indicatore prescelto come misura del rischio è il Rapporto Standardizzato di Incidenza (RSI), il cui calcolo è particolarmente importante quando si analizzano fenomeni sanitari in popolazioni di piccole dimensioni. Esso ha inoltre il valore aggiunto di far operare contemporaneamente confronti fra più popolazioni differenti utilizzando un’unica misura: infatti, dall’osservazione degli RSI, è possibile valutare se in una popolazione è stata registrata un’incidenza superiore o inferiore a quella di riferimento (che può essere rappresentata dall’incidenza cumulativa della regione Puglia per la provincia di Foggia e da quest’ultima per i singoli comuni del territorio), in un dato periodo di tempo.

Con questo procedimento, l’RSI informa “di quanto” ci si infetta di più o di meno rispetto alla popolazione di riferimento (vedi INTERPRETAZIONE). Dalla terza settimana dell’epidemia (la n. 10 dell’anno), il rischio di infezione, che si è finora mantenuto più elevato di quello regionale, ha mostrato una progressiva riduzione fino alla settimana 15, con una risalita nella 16 (Figura 1).

Considerato l’intero periodo di osservazione, in 11 dei 61 comuni è stata registrata un’incidenza superiore a quella di riferimento provinciale, come si può osservare nella seguente figura e nella tabella.

Comuni con un Rapporto Standardizzato di Incidenza (RSI) dei casi confermati di COVID-19 superiore a quello di riferimento provinciale, dati al 22 aprile 2020

Tabella 1. Rapporto Standardizzato di Incidenza (RSI) dei casi confermati di COVID-19, per comune

di residenza/domicilio. Provincia di Foggia, dati al 22 aprile 2020

Il calcolo degli RSI è stato gentilmente curato dai Professori Paolo Trerotoli e Nicola Bartolomeo,

Statistica medica, Università di Bari.

Il report integrale è disponibile a questo link