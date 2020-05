Puglia, sostegno alle famiglie fragili: oltre un milione di euro ai Comuni foggiani

Ai 61 Comuni della provincia di Foggia arrivano circa 1 milione e mezzo di euro. Prevista un’azione di monitoraggio degli interventi sulla base dei report che perverranno dai Comuni

Ai 61 Comuni della provincia di Foggia arrivano circa 1 milione e mezzo di euro. Sono più del 15 per cento dei 9 milioni e 473 mila 693,21 euro che il Consiglio regionale pugliese, il 4 maggio scorso, ha destinato a “interventi urgenti e indifferibili in favore delle persone e dei nuclei familiari in stato di particolare fragilità sociale a causa della pandemia da Covid-19”, come recita la delibera di giunta regionale che abbiamo appena approvato.

“Tradotto – commenta l’assessore regionale al Bilancio Raffaele Piemontese – serviranno ad attivare interventi di protezione sociale in favore di nuclei familiari con particolari fragilità sociali, privi di qualunque altra forma di assistenza economica in corso di erogazione oppure a lavoratori autonomi risultati privi di qualsiasi reddito a causa della pandemia da Covid-19 e non destinatari di misure di sostegno previste dalla normativa statale”.



La ripartizione è stata fatta secondo il numero dei residenti in ciascun Comune pugliese, utilizzando il dato ISTAT aggiornato al 1° gennaio 2019.



“Nella delibera – precisa Piemontese – abbiamo previsto anche di attivare un’azione di monitoraggio degli interventi di protezione sociale finanziati, sulla base dei report sulle azioni svolte che perverranno dai Comuni, anche per varare eventuali nuove misure in favore dei cittadini pugliesi”.