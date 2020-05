Task Force per la Puglia di Emiliano, Lega Foggia: “Ci risiamo, nessuno della Capitanata”

Il Segretario Provinciale Lega Foggia, Daniele Cusmai, in merito al Gruppo strategico di Ripartenza in materia economica e sociale nominato dal Presidente della Regione Puglia

“La storia si ripete ancora una volta, la Capitanata per il Presidente Emiliano non esiste”. E’ quanto dichiara il Segretario Provinciale Lega Foggia, Daniele Cusmai, in merito al Gruppo strategico di Ripartenza in materia economica e sociale nominato dal Presidente della Regione Puglia.

“Nella Task Force scelta per la ripartenza della Puglia in materia economia e sociale – sottolinea Cusmai – non risulta nessun appartenente alla Capitanata. Dopo anni di tagli alla sanità, ma di costruzioni di nuovi ospedali in altre Province, dopo anni di promesse agli operatori volontari 118 senza realizzare mai fatti, dopo il taglio dei km nel trasporto pubblico, dopo la continua disfatta nei PSR che hanno illuso i cittadini, dopo le passerelle senza nessuna concretezza arriva l’ennesima conferma che per il Presidente Emiliano la Capitanata, la terza provincia più estesa d’Italia, non merita attraverso personalità di spicco di far parte degli uomini e donne prescelti per programmare la ripartenza della Regione post emergenza”.

“Noi ricorderemo anche di questa dimostrazione di indifferenza, la raggrupperemo a tutte le altre precedenti, e lavoreremo ancora di più per mandarlo a casa nei prossimi mesi” conclude il segretario della Lega Foggia.