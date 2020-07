Coronavirus in Puglia, si allarga il focolaio a San Nicandro Garganico: ora i casi sono 8

Il sindaco invita la popolazione a non cedere a facili allarmismi: “La situazione è sotto controllo e la collaborazione con la Asl è costante”

Un’altra persona è risultata positiva al Covid-19 a San Nicandro Gargano, il comune foggiano dove dal 24 luglio è stata accertata la presenza di un focolaio con 5 persone contagiate inizialmente, tutte riconducibili allo stesso nucleo familiare.

Ora però salgono a 8 i casi positivi nella cittadina come ha reso noto questa mattina lo stesso sindaco di San Nicandro Garganico, Costantino Ciavarella, dopo i risultati di ieri 27 luglio: “Cari concittadini poco fa ho avuto conferma di un ulteriore tampone positivo al Covid-19 collegato al focolaio già noto e che incrementa a otto i positivi nella nostra comunità” dichiara il sindaco.

“Il protocollo adottato dal Dipartimento di Emergenza Sanitaria, che prevede di praticare tamponi su persone individuate dal Contact Tracing, si dimostra uno strumento efficace che, non solo permette di individuare nuove positività, aiuta a circoscrivere il pericolo di diffusione viremica individuando chi deve rispettare periodo di quarantena” continua Ciavarella.

Il primo cittadino di San Nicandro rassicura la popolazione: “La situazione è sotto controllo e la collaborazione con la Asl è costante. Invito la popolazione a non cedere a facili allarmismi. Consiglio in questo periodo climatico favorevole dell’estate, a non far venir meno il rispetto di quelle regole che continuano ad essere valide nel prevenire il contagio: distanziamento fisico, uso corretto delle mascherine, igiene delle mani e controllo dei sintomi respiratori. Auguro a chi vive questo periodo delicato di salute, una pronta guarigione”.