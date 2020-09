Elezioni Regionali in Puglia, 8 candidati alla presidenza: ecco quando e come si vota

Domenica 20 e lunedì 21 settembre i pugliesi sono chiamati alle urne per votare il nuovo presidente e il consiglio regionale: chi sono i candidati e le liste in corsa, cosa dicono i sondaggi e come si vota

Domenica 20 e lunedì 21 settembre i pugliesi sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente di Regione e per rinnovare il consiglio regionale. Nelle stesse giornate i cittadini dovranno anche esprimersi per il referendum costituzionale confermativo relativo al taglio del numero dei parlamentari e, in 44 Comuni della Puglia, anche per scegliere il sindaco e il consiglio Comunale.

I candidati in lizza alla carica di Governatore della Puglia sono 8:

Michele Emiliano, presidente uscente e in corsa per un secondo mandato, dopo che a inizio gennaio si è largamente imposto nelle primarie di coalizione, sostenuto da Partito Democratico, Italia in Comune, Emiliano Sindaco di Puglia, Senso Civico, Con Emiliano, Popolari con Emiliano, Puglia Verde e Solidale, Davvero-Ecologia e Diritti-PAI, Pensionati e Invalidi, Partito del Sud, Indipendenti del Sud, Democrazia Cristiana, Liberali, Sinistra Alternativa;

Raffaele Fitto, sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Unione di Centro-Nuovo PSI, La Puglia Domani;

Antonella Laricchia, sostenuta da Movimento 5 Stelle, Puglia Futura;

Ivan Scalfarotto, sostenuto da Italia Viva, Scalfarotto Presidente – +Europa, Futuro Verde;

Pierfranco Bruni, sostenuto da Fiamma Tricolore;

Nicola Cesaria, sostenuto da Lavoro Ambiente Costituzione;

Mario Conca, sostenuto da Cittadini Pugliesi-Conca Presidente;

Andrea D’Agosto, sostenuto da Riconquistare l’Italia.

L’incertezza dell’esito finale, complice la possibilità del voto disgiunto, si fonda sul fatto che Michele Emiliano in queste elezioni non potrà contare sul sostegno di Italia Viva e +Europa, che andranno per conto proprio sostenendo Ivan Scalfarotto come loro candidato. Sul nome di Raffaele Fitto invece viaggiano uniti Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega.

Secondo l’ultimo sondaggio SWG di venerdì 4 settembre è testa a testa tra il candidato di centrodestra e quello di centrosinistra. Fitto è leggermente avanti con una forbice che va dal 38 al 42%, seguito a brevissima distanza da Emiliano (37-41%). Molto più staccata la candidata del Movimento 5 Stelle Antonella Laricchia, che il sondaggio dà tra l’11 e il 15%, così come Ivan Scalfarotto, sostenuto da Azione e Italia Viva, che non va oltre la forbice 4-6%, Si preannuncia dunque un vero e proprio duello per il voto del prossimo 20-21 settembre.

Quando si vota. Le elezioni Regionali in Puglia, come anche in Liguria, Toscana, Campania, Veneto, Valle d’Aosta e Marche, dovevano tenersi tra marzo e giugno 2020. A causa dell’emergenza coronavirus però il Viminale ha rinviato l’appuntamento elettorale al settembre 2020. Le urne si apriranno alle ore 7 di domenica 20 settembre per poi chiudersi alle ore 23, mentre il giorno seguente si potrà esprimere il proprio voto dalle ore 7 alle ore 15.

In Puglia la scheda elettorale per le regionali sarà arancione (fac-simile in fondo all’articolo), un colore inedito rispetto al classico verde giudicato troppo simile al celeste della scheda per il referendum. Per le elezioni Comunali invece la scheda sarà azzurra.

Si ricorda che tutti gli elettori dovranno recarsi al voto muniti di mascherina e indossarla nel rispetto delle normative vigenti anti-Covid. Analogo obbligo per i presidenti e gli scrutatori di seggio che dovranno sostituire il dispositivo ogni quattro – sei ore e tutte le volte che risulti inumidito, sporco o renda difficoltosa la respirazione. Nei seggi che prevedono più sezioni elettorali, al fine di evitare la formazione di assembramenti, si ribadisce l’opportunità di prevedere aree di attesa all’esterno. Al momento dell’accesso nel seggio, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’ identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Come precisato dalla circolare successiva, l’elettore, dopo essersi recato in cabina, aver votato e ripiegato la scheda o le schede, deve provvedere a inserirle personalmente nella corrispondente urna. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.

Le operazioni di scrutinio. Nella giornata di lunedì 21 settembre, alla chiusura dei seggi, si procederà dapprima allo spoglio delle schede per il referendum e a seguire, quello delle elezioni regionali. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative avrà luogo a partire dalle ore 9.00 di martedì 22 settembre.