I Pugliesi scelgono di nuovo Emiliano: “In Puglia è ancora primavera”

Il governatore uscente del centrosinistra batte il candidato di centrodestra Raffaele Fitto

“Lo confesso, ho avuto paura di perdere perché Fitto si è confermato capace e preparato. Renzi? A Renzi non ho nulla da dire”. Queste le prime dichiarazioni di Michele Emiliano, governatore uscente della Puglia, dopo i numeri che arrivano dai seggi e che di fatto gli riconsegnano la regione per altri 5 anni.

I dati non sono ancora ufficiali, ma le ultime proiezioni danno al candidato di centrosinistra, con il 46%, un vantaggio di quasi 7 punti percentuali sul suo sfidante Raffaele Fitto, candidato del centrodestra, che avrebbe il 39%. Resta invece terza e molto distaccata con l’11% la candidata del M5S, Antonella Laricchia, che ha ostinatamente rifiutato un accordo con Emiliano.

“E’ stato un gioco di squadra – ha detto Emiliano – qui non ha vinto nessuno da solo, abbiamo vinto tutti insieme e abbiamo dimostrato soprattutto all’Italia che la Puglia c’è, che la Puglia ce la fa e che oggi è ancora primavera ed è una primavera che appartiene a tutti coloro che hanno dato una mano”.

“Sento tutta la gioia e la responsabilità di questo voto, della fiducia che mi avete rinnovato” ha continuato l’ex magistrato. Grazie alle pugliesi e ai pugliesi, per me oggi vince la Puglia tutta intera. Grazie alla partecipazione, l’affluenza è più alta di 5 punti rispetto al 2015. Grazie a quanti sono al lavoro in queste ore nei seggi, perché hanno contribuito a scrivere questa bella pagina di partecipazione in sicurezza.

“Fitto ha fatto una campagna elettorale corretta. Lo ringrazio” ha continuato Emiliano. E a chi gli chiede dei renziani, che non hanno superato nemmeno la soglia di sbarramento, lui risponde: “Non ho niente da dire a Renzi”.