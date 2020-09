La Puglia ha già il suo nuovo assessore alla Sanità: è il prof. Lopalco

L’epidemiologo ha ottenuto circa 15mila preferenze: “Ringrazio i miei concittadini pugliesi che oggi mi permettono di continuare fare il mio lavoro”

Si sono da poche completate le operazioni di scrutinio per le elezioni regionali e i pugliesi conoscono già il nome del nuovo assessore alla sanità della Regione. E’ il prof. Pierluigi Lopalco, volto ormai noto in Puglia, essendo il capo della task force regionale per affrontare l’emergenza Coronavirus.

Ad annunciarlo questa mattina è stato il neo confermato governatore della regione, Michele Emiliano, nel corso di una conferenza stampa che ha dato di fatto il via al suo secondo mandato.

Candidato nella lista “Con”, l’epidemiologo ha ottenuto 15mila preferenze in provincia di Bari che gli consentono di entrare in Consiglio regionale. Soddisfatto Michele Emiliano che già in campagna elettorale aveva annunciato la sua volontà di affidare la delega alla sanità al professore barese chiamato a guidare la task force anti-Covid in Puglia: “Ringrazio coloro che hanno votato Lopalco – ha detto Emiliano – Non era una sfida facile quella di trasformare un professore di Università in una star di preferenze. Evidentemente hanno avuto un peso la competenza e la serietà che Pierluigi ha messo in tutta la sua vita. Il prof. Lopalco ha avuto il coraggio di sottoporsi, per ottenere questo ruolo, al vaglio popolare ed elettorale e ne è uscito trionfatore”.

“Oggi i festeggiamenti finiscono – ha aggiunto Emiliano – Io e Lopalco siamo qua per presiedere la task force anti-Coronavirus. Stiamo continuando il nostro lavoro. Tra poche ore ricomincia la scuola anche in Puglia e noi siamo a disposizione delle famiglie pugliesi per un buon inizio di anno scolastico”.

La parola poi è passata all’epidemiologo: “Devo ringraziare i miei concittadini pugliesi che oggi mi permettono di tornare in questo edificio e di continuare fare il mio lavoro. Sì perché se le cose non fossero andate così purtroppo non avrei potuto lavorare per la mia terra e per la mia gente” ha commentato Lopalco. “Per me è un’emozione particolare, io non mi ero mai sottoposto al vaglio di un voto. Per il resto, cambierà poco tra quello che facevo ieri o l’altro ieri e quello che farò oggi. Questo è un momento delicato, c’è l’apertura delle scuole. Abbiamo già avuto degli incontri frequenti con i pediatri che avranno un ruolo chiave per rassicurare i genitori e i dirigenti scolastici. Siamo preparati per fare questo. Siamo ancora in una situazione virale che possiamo considerare modesta. Insistiamo moltissimo perché tutti i cittadini facciamo la propria parte. Noi stiamo facendo la nostra”.