Referendum in Puglia: ecco i risultati definitivi

In Puglia il Sì supera il 75%. Un dato che supera di cinque punti quello registrato a livello nazionale (69,5 per cento). La regione avrà 22 parlamentari in meno

Referendum: il ‘sì’ ha vinto anche in Puglia, dove domenica 20 e lunedì 21 si è votato, parallelamente al referendum costituzionale, per le elezioni regionali e, in 49 comuni, anche per le elezioni comunali. L’affluenza in Puglia relativa al referendum è stata del 61,91%. I voti per il ‘sì’ sono stati 1.477.164, pari al 75,22%, un dato che supera di cinque punti quello registrato a livello nazionale (69,5 per cento). Il ‘no’ si è fermato a 486.614 voti, pari al 24,78%.

Lo spoglio delle schede del referendum è iniziato alla chiusura dei seggi, alle ore 15 di lunedì 21 settembre, ed è finito in serata, quando sono arrivati i dati definitivi. Oggi , martedì 22 settembre, alle ore 9 inizierà lo spoglio delle schede delle elezioni comunali nei 49 Comuni pugliesi chiamati al voto.

Referendum: ecco cosa si è votato

Il quesito stampato sulla scheda era il seguente: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 240 del 12 ottobre 2019?”

– Votando SÌ si esprime la volontà di confermare le modifiche previste dalla legge costituzionale approvata nel 2019 e cioè si vuole la riduzione del numero dei parlamentari

– Votando NO si manifesta la volontà di conservare il testo costituzionale nella formulazione attualmente vigente e cioè non si vuole la riduzione del numero dei parlamentari.

Per la validità del referendum costituzionale confermativo, a differenza del referendum abrogativo, non era previsto un quorum di validità; non si richiedeva, cioè, che alla votazione partecipasse la maggioranza degli aventi diritto al voto. L’esito referendario è comunque valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione degli elettori.

A partire dalla prossima legislatura, dunque, i deputati passeranno da 630 a 400 e da 315 a 200 e con il rinnovo delle due assemblee (anche) la Puglia avrà meno rappresentanti. A Montecitorio ci sarà posto soltanto per 27 pugliesi (anziché 42), al Senato, invece, i seggi per i rappresentanti eletti nelle circoscrizioni della regione passano da 20 a 13.

In Provincia di Foggia i voti per il ‘sì’ sono stati 225.130, pari al 80,14%, mentre il ‘no’ si è fermato a 55.807 voti, pari al 19,86%.