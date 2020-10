Covid, focolaio a Rodi Garganico: 77 positivi su quasi 350 tamponi

Sale il numero dei positivi collegati al focolaio individuato nella scuola di Rodi Garganico. Arrivati gli esiti della terza tornata di tamponi. Il sindaco: “Contagio circoscritto all’ambito scolastico”

Sono stati resi noti nella serata di oggi gli esiti della terza tornata di tamponi molecolari, circa 125, effettuati a Rodi Garganico lo scorso 29 ottobre. A darne notizia ancora una volta il sindaco di Rodi Garganico, Carmine d’Anelli, che nel corso di una diretta su Facebook ha fatto il punto sulla situazione dei contagi nella cittadina garganica dopo il focolaio individuato nella scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “P. Giannone”.

“Nelle tre tornate sono state effettuati qualcosa come quasi 350 tamponi” ha fatto sapere il sindaco che ha comunicato in diretta il numero totale degli attuali contagi presenti nella sua cittadina alla luce anche degli esiti degli ultimi test eseguiti: “La situazione è questa: oggi tra bambini e contatti dei bambini abbiamo superato la soglia delle 70 positività. Ma ritengo che la situazione non sia affatto preoccupante perché tutti i bambini e i contatti dei bambini sono tutti asintomatici. E questo è un dato incontrovertibile”.

“I soggetti risultati positivi – spiega il primo cittadino di Rodi – saranno quindi tutti curati a casa, monitorati tutti i giorni dall’Asl e dal Comune. Anzi mi scuso se, telefonando, stiamo entrando nelle vostre case in orari anche inopportuni, ma lo stiamo facendo perché ci gratifica sapere che state bene. La prassi è sempre la stessa. Chi è risultato positivo, dovrà necessariamente avere contatti con il medico di base. Inoltre c’è l’Asl che sta intervenendo casa per casa. Al momento tutte le persone positive al Covid sono in buona salute: qualcuno presenta qualche acciacco insignificante, qualche febbriciattola, qualche mal di testa, qualcuno con i sintomi classici del Covid-19, ma tutti sono in buona salute”.

“L’aspetto positivo che va sottolineato è che nello studio effettuato su questo evento, da quando è iniziata l’emergenza a Rodi Garganico, è stato dimostrato quasi scientificamente che il problema è circoscritto all’ambito scolastico. Non si registrano situazioni relativi ad altri ambiti” fa sapere il sindaco.

Carmine d’Anelli si esprime anche in merito alla tesi, ripresa da alcuni quotidiani, secondo cui la decisione della Regione Puglia di chiudere le scuole sia scaturita dal caso della scuola di Rodi: “A prescindere dalle polemiche, questo è un problema che ci interessa in maniera relativa. Non mi va di dire se abbiano fatto bene o male a chiudere le scuole a livello regionale. Io non sono il presidente della Regione e ho un grande rispetto per il presidente. A Rodi abbiamo fatto bene a chiudere in maniera tempestiva proprio per arginare questo fenomeno”.

“Siamo soddisfatti anche dal punto di vista delle risultanze – aggiunge il sindaco – fare 350 tamponi non è semplice. In queste situazioni bisogna restare calmi ma anche cinici, concentrarsi sul problema e non alzarsi dalla sedia finché il problema non è stato risolto. Oggi il problema non è stato risolto, ma quanto meno è stato focalizzato. La situazione oggi è sotto controllo. Basta vedere la celerità e la tempistica delle procedure. Su 350 tamponi effettuati, solo due persone non hanno avuto ancora l’esito. Stiamo monitorando la situazione. E, ahimè, se non si dovesse riuscire a trovare il numero di riferimento, queste due persone saranno contattate e nel giro di 4 giorni dovranno rifare il tampone”.

“Credo che questa esperienza ci abbia insegnato qualcosa. Abbiamo sentito chiacchiere come ‘il Covid non esiste’, ‘vogliono solo chiuderci’, ‘sono tutti fatti politici’. Abbiamo visto che non è così. Il Governo sta pensando al lockdown e sappiamo tutti cosa significa. Purtroppo la situazione è questa e il vaccino non sarà disponibile subito. Come superare i prossimi mesi? Con il distanziamento, con le mascherine e con tutte le misure che conosciamo già. Preoccupiamoci di essere attenti. Ringrazio tutte quelle persone responsabili che hanno capito e che aiuteranno anche gli altri a migliorarsi per far sì che la nostra comunità sia degna del civismo che alberga in ognuno di noi”.

Il sindaco poi ammette: “Non vi nascondo che abbiamo pensato anche al peggio quando abbiamo visto i dati non proprio confortanti, in virtù delle esperienze che hanno avuto alcuni comuni nei mesi di marzo e aprile, quando sono stati chiusi interi comuni. Oggi è diverso. Oggi Rodi rientra nella zona rossa, ma questo non vuol dire che dobbiamo mettere i militari all’ingresso del paese, chiudere il paese e dichiarare un coprifuoco locale. Questo a noi non accadrà, ma ci siamo preparati anche a determinate situazioni. Abbiamo contattato alcuni albergatori che si sono messi subito a disposizione. Se ci dovesse essere bisogno di distanziare dei bambini, degli anziani o delle persone che sono in promiscuità in casa, abbiamo la disponibilità di alcuni albergatori che ci hanno detto “ci mettiamo disposizione del nostro paese” e questo è qualcosa di meraviglioso, è importante. Questo significa avere una grande rispetto della vita. A loro vanno i nostri ringraziamenti”.

“Usciremo da tutto questo – rassicura Carmine d’Anelli – e ne usciremo più velocemente se voi ci darete una mano. Mi rivolgo anche a chi è assente. Vi ringrazio di questa assenza e vi ringrazio anche del silenzio. Il silenzio alcune volte è tipico delle persone intelligenti. Stando in silenzio non si intralcia il lavoro di chi ogni giorno lavora affinché la pubblica amministrazione vada avanti”.

Non si escludono tamponi a tappeto in tutto il paese: “I vertici dell’Asl sono possibilisti a riguardo – riferisce il sindaco – anche perché stanno arrivando i tamponi rapidi e si potrebbe accelerare anche sotto questo aspetto. Non so se sarà necessario, ma noi siamo pronti anche a questa evenienza”.

“Quello che dovete ricordare ora è che non siete soli e che non lo sarete mai” conclude il sindaco garganico che ringrazia in maniera particolare i giovani medici delle USCA, in prima linea in questa emergenza sanitaria e tutti coloro che in questo momento così tragico sono in prima linea.