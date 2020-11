Puglia, Loredana Capone prima donna presidente del Consiglio regionale

Loredana Capone è stata eletta presidente del Consiglio regionale della Puglia per la XI Legislatura

Bari – Con 32 voti favorevoli (quindi con oltre i 29 a disposizione della maggioranza di centrosinistra), 18 schede bianche e una nulla, Loredana Capone è stata eletta presidente del Consiglio regionale della Puglia per la XI Legislatura.

La candidatura della consigliera Capone, prima donna nei 50 anni di vita della Regione, è stata avanzata dal capogruppo PD Filippo Caracciolo, il quale ha rivolto un invito a un voto favorevole a tutta l’Assemblea regionale. Invito, tuttavia non raccolto dall’opposizione di centro destra, i cui capigruppo Ignazio Zullo (Fd’I), Davide Bellomo (Lega), Giandiego Gatta (FI) e Paolo Pagliaro (La Puglia domani), nelle loro dichiarazioni di voto hanno espresso il loro voto di astensione, pur riconoscendo lo spessore politico e le capacità operative di Loredana Capone che in precedenza ha svolto anche importanti funzioni assessorili.

Il M5S invece non ha dichiarato le proprie intenzioni. Il gruppo ha in parte votato con la maggioranza in virtù di un accordo raggiunto nelle ultime ore, ma non condiviso da tutti gli esponenti grillini.

Il commento del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano: “Che gioia la elezione di Loredana Capone a Presidente del Consiglio regionale della Puglia. Per la prima volta nella storia una donna assume il ruolo di Presidente dell’Assemblea che rappresenta la sovranità popolare e democratica dei Pugliesi. La Presidente è brava, esperta, competente, è un avvocato in gambissima, una mamma e una moglie straordinaria, ha guidato con intelligenza diversi assessorati tutti assai importanti e soprattutto incarna nitidamente i valori e i sentimenti della terra di Puglia. Sono felice che i Consiglieri l’abbiano eletta accogliendo il mio auspicio”.

Loredana Capone. Nata il 14 Febbraio 1964, a Lecce dove risiede. Laureata in giurisprudenza, è avvocato amministrativista, toga d’onore, dal 1991. E’ docente di materie giuridiche ed economiche, dal 1993, al Liceo Classico Giuseppe Palmieri di Lecce. Rieletta Consigliere Regionale della Puglia alle elezioni del 2020 nella circoscrizione di Lecce.

E’ stata Assessora Regionale all’ Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali, nella X Legislatura (2015-2020), eletta Consigliera Regionale nella IX legislatura (2010-2015) e confermata Assessora allo Sviluppo Economico-Competitività, Attività economiche e consumatori, Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca Industriale e Innovazione, nella VIII e IX Legislatura (dal 2009 al 2017). Nell’ VIII e IX Legislatura ha ricoperto anche il ruolo di Vicepresidente della Regione Puglia.

Dal 2019 Componente della Commissione Nazionale di Garanzia del Partito Democratico. Dal 2017 al 2019 ha guidato il Dipartimento Turismo Nazionale del Partito Democratico. Dal 2013 al 2017 è stata nel Management Board di Nereus (Network of European Regions Using Space Technologies), la Rete delle regioni europee che utilizzano le tecnologie spaziali. Nel 2004 è stata eletta Consigliera della Provincia di Lecce e nominata Vicepresidente e Assessora alla programmazione economica, all’innovazione tecnologica, alla comunicazione istituzionale, affari generali, politiche educative, sicurezza e qualità sociale, pari opportunità. Dal 2000 al 2004 è stata Assessora della provincia di Lecce alle pari opportunità, alla statistica e all’innovazione tecnologica. Dal 1995 al 1997 è stata Assessora del Comune di Lecce all’ambiente, all’urbanistica, ai contratti, al Contenzioso e alle Pari Opportunità. Dal 1994 al 1995 è stata Magistrato Onorario presso la Pretura Circondariale di Lecce. E’ autrice del saggio “Società di Engineering e Concessione Opere Pubbliche” in Rivista Trimestrale Appalti, Maggioli Editore, 1991; e del volume “Diario di Bordo una Esperienza Politica Amministrativa alla Regione Puglia negli anni della grande crisi”, Tangram Edizioni Scientifiche, 2015.