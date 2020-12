Covid, in Puglia 55 morti oggi e 1332 nuovi positivi oggi su oltre 11mila tamponi. Nel Foggiano altri 314 casi e 27 decessi

Il bollettino epidemiologico di oggi 10 dicembre in Puglia

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi giovedì 10 dicembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 11.168 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus.

Sono stati registrati 1.332 casi positivi: 266 in provincia di Bari, 130 in provincia di Brindisi, 289 nella provincia BAT, 314 in provincia di Foggia, 165 in provincia di Lecce, 157 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 55 decessi: 5 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 27 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 867.066 test. 17.870 sono i pazienti guariti.

I soggetti attualmente positivi sono 48.802 di cui 1.800 ricoverati in ospedale e 47.002 in isolamento domiciliare.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 68.506, così suddivisi: 26.250 nella Provincia di Bari; 7.779 nella Provincia di Bat; 5.056 nella Provincia di Brindisi; 15.509 nella Provincia di Foggia; 5.318 nella Provincia di Lecce; 8.133 nella Provincia di Taranto; 428 attribuiti a residenti fuori regione; 33 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

L’assessore alle Politiche della Salute, prof. Pier Luigi Lopalco: “I decessi riportati nel bollettino odierno non rispecchiano l’andamento giornaliero che vede un picco settimanale di 36 decessi (vedi grafico allegato) lo scorso 4 dicembre. Si ricorda infatti che il bollettino quotidiano riporta solo quanto immesso nel sistema quel giorno e non la data dell’evento”.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 10.12.2020 è disponibile a questo link